Uscita Lenovo Moto G5 subito dopo il MWC 2017 in UK?

Nuove indiscrezioni inerenti l’uscita Lenovo Moto G5 sono emerse online nel corso di questi ultimi giorni. L’attesissimo smartphone Android del produttore cinese potrebbe debuttare in commercio immediatamente dopo la presentazione ufficiale al grande pubblico che, secondo ultimissimi rumor – nonostante di ufficiale non abbiamo niente -, dovrebbe avvenire nel corso della fiera tecnologia di Barcellona MWC 2017 insieme al fratello maggiore G5 Plus.

A divulgare il tutto è stato il sempre ben informato Roland Quandt, tramite il suo seguitissimo profilo Twitter nel quale ha postato tra l’altro un documento dell’importante shop Clove.co.uk situato in Inghilterra dove viene confermata ufficialmente la disponibilità del nuovo G5 di Lenovo, caratterizzato da un quantitativo di memoria RAM pari a 2GB e uno storage di 16GB nelle seguenti due colorazioni: grigio e oro, entro la prima metà del prossimo mese di marzo.

Altre conferme certe sul resto dei componenti hardware non c’è ne sono che potrebbero tuttavia comprendere:

LEGGI ANCHE: Lenovo: Ecco il visore di realtà virtuale 2017