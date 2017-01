Uscita Oppo Find 9 quasi ufficiale: ecco quando dovrebbe avvenire!

Cresce sempre di più l’attesa per quanto concerne il nuovo top di gamma appartenente alla casa produttrice Oppo, parliamo del Find 9. Già da fine di novembre dello scorso anno non se ne sentiva parlare più ma, da qualche ora online sono trapelati dettagli molto importanti per quanto riguarda il debutto sul mercato di questo attesissimo device del produttore cinese. Andiamo ad analizzare il tutto.

Qualche settimana fa si ipotizzava che l’annuncio del Find 9 potesse avvenire a marzo, invece, gli ultimi rumors evidenziando che di ufficiale non abbiamo assolutamente niente, hanno prolungato maggiormente l’attesa confermando che il device esiste, ma rivelando un possibile debutto durante la primissima metà dell’anno.

Ciò che abbiamo riportato nell’articolo è frutto delle ultimissime novità e vi rammentiamo prima di salutarci che il tanto atteso Oppo Find 9 dovrebbe essere commercializzato, salvo imprevisti, in due diverse configurazioni, una con a bordo la CPU Snapdragon 653 di casa Qualcomm, un quantitativo di memoria RAM pari a 4GB e archiviazione di 64GB, e la più performante propensa a conquistare gli utenti più esigenti con pannello touchscreen Super AMOLED da ben 5.5 pollici e risoluzione QHD, processore di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 835, RAM di ben 8GB e ROM di 128GB.

Quanti di voi stanno aspettando il Find 9 dell’azienda cinese? Ci fareste un pensierino? Ogni vostra impressione fatecela sapere nel box apposito ai commenti.