Vertu Constellation, arriva il primo smartphone di lusso dual SIM

Dopo diversi mesi di silenzio assoluto, nel corso delle ultime 24 ore l’importante azienda Vertu è tornata a far parlare di se.

Entrando nello specifico, il popolarissimo brand esclusivo ha ufficialmente annunciato il nuovo Vertu Constellation. Si tratta di un nuovo terminale di lusso completamente progettato e costruito in Inghilterra, realizzato in alluminio anodizzato e, sopratutto, ricoperto di pelle.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è senza dubbio rappresentato dall’ampio pannello touchscreen da 5.5 pollici con protezione in vetro zaffiro ultra-resistente. Il tocco di classe è rappresentato da un rubino che, oltre ad aumentare il valore del dispositivo, serve come pulsante dedicato per accedere al servizio Concierge di Vertu, esclusivo per gli utenti del marchio.

Come anticipato, Vertu Constellation risulta essere anche il primo device della compagnia dual SIM, ed è inoltre in grado di criptare tutte le telefonate, effettuate e ricevute, grazie all’ottima tecnologia progettata da Silent Circle.

Passiamo a dare uno sguardo alla scheda tecnica completa di questo nuovo ed interessante smartphone di Vertu:

Piattaforma operativa Android Marshmallow aggiornata alla versione 6.0;

Ampio schermo da 5.5 pollici con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel;

CPU Snapdragon 820 di Qualcomm

RAM 4GB;

ROM 128GB espandibile tramite microSD;

Porta USB di Tipo-C;

Connettività: 4G LTE, NFC per Android Pay;

Lettore di impronte digitali;

Fotocamera principale con sensore da 12 megapixel con pixel da 1.44 µm e PDAF;

Fotocamera frontale con sensore da 4 megapixel;

Batteria da 3220 mAh con tecnologia di ricarica wireless.

In conclusione è importante sottolineare che, nonostante possiamo immaginare che sarà piuttosto elevato, non è stato ancora comunicato il costo del nuovo Vertu Constellation, che sarà disponibile dal 10 Febbraio 2017.