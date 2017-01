Video definitivo su Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge con l’aggiornamento Nougat: ecco cosa aspettarsi

Lo scorcio iniziale di questo 2017 sarà senza ombra di dubbio caratterizzato dai Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, considerando il fatto che i due smartphone si apprestano a ricevere una volta per tutte l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat. Secondo quanto affermato dal produttore coreano, del resto, il rilascio del firmware nella sua versione definitiva è previsto entro il mese di gennaio, motivo per il quale diventa ancora più interessante imbattersi nel video che stiamo per condividere con voi.

Volete passare dalla teoria alla pratica e sapere cosa vi aspetta nel momento in cui riceverete la tanto attesa notifica utile per procedere al download dell’aggiornamento Android Nougat? Allora siete nel posto giusto, perché le immagini in questione sono estremamente dettagliate e ci mostrano i vari Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge in diversi contesti. Resta da capire cosa avverrà in termini di durata della batteria con il nuovo pacchetto software.

Del resto, la notizia secondo cui l’uscita dell’aggiornamento Android Nougat per Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 sia imminente l’abbiamo riportata già lo scorso weekend, ragion per cui non ci resta altro da fare che attendere la prossima mossa ufficiale da parte dell’azienda. Piuttosto, oggi cercheremo di prendere in esame quali saranno gli effetti reali di un upgrade destinato a rivoluzionare la vostra esperienza di utilizzo dei device.

Insomma, arrivati a questo punto non possiamo fare altro che mostrarvi il video che sta letteralmente spopolando su Youtube, grazie al quale possiamo comprendere al meglio quali siano state le novità introdotte dagli sviluppatori Samsung attraverso il rilascio dell’ultima beta di Android Nougat. Ecco come stanno evolvendo le cose per il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, grazie al video disponibile oggi.