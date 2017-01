Video hands-on della rivoluzione Samsung: le TV QLED conquisteranno il mercato?

Il CES 2017 è caratterizzato soprattutto per le nuove tecnologie legate alla TV, e Samsung ha presentato la sua rivoluzione: parliamo delle TV QLED, in particolare i modelli Q7, Q8 e Q9. Questa tecnologia consente alle immagini praticamente di prendere vita, grazie a colori migliori, gamma cromatica di visualizzazione sullo spazio DCI-P3 notevolmente migliorata rispetto al passato, con picchi di luminaria dai 1.500 ed i 2.000 nits (sono tanti).

Tutto questo grazie al metallo Quantum Dot, che consente di rendere il pannello 4K ultra dettagliato, con neri profondi e immagine sempre perfetta, a detta di Samsung. Ora vedremo la guerra tra la tecnologia QLED e la OLED che usa LG sui suoi pannelli, vedremo chi la spunterà. Nel frattempo su Youtube sono emersi diversi hands-on e riprese di queste nuove TV QLED, giudicate voi dalle immagini.

Le TV QLED non sono per forza super sottili, Samsung si è concentrata sulla qualità dell’immagine, sulla visibilità dai lati, sui neri profondi, sulla luminosità, sull’anti-riflesso. Il bello è che possono essere posizionate anche da terra grazie allo stand, e messe su un muro (tipo quadro) con un solo cavo che esce dal retro, molto sottile. In questo modo la TV è davvero schiacciata verso il muro, con zero gap.

Come potete vedere dal video la qualità delle TV QLED, che arriveranno sia in versione flat che curva, è davvero notevole. Purtroppo i prezzi ancora non sono stati comunicati.