Video più divertente di sempre sul Samsung Galaxy Note 7: auguri di Natale per l’epic fail

Il Samsung Galaxy Note 7 difficilmente verrà dimenticato dagli utenti e dagli addetti ai lavori, non solo alla fine di questo 2016 difficile per il produttore coreano, ma anche nei prossimi anni. Troppo grosso l’errore commesso dal colosso coreano, che ha costretto la stessa azienda a ritirare dal mercato quello che doveva essere insieme al Samsung Galaxy S8 il top di gamma di questi mesi. Insomma, nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo di questo tipo dopo la presentazione ad agosto del phablet di settima generazione.

Non è un caso che in queste ore sia spuntato in Rete un video che sta facendo rapidamente il giro del web. Tutto è incentrato su uno scenario classico del contesto natalizio, vale a dire quello del camino. Peccato che ad alimentare il fuoco in questo caso non ci sia la legna, come ci siamo abituati sin da bambini, quanto una lunga serie di Samsung Galaxy Note 7. Quasi a voler indicare quale debba essere il destino delle scorte residue rimaste sul mercato dopo il ritiro avvenuto lo scorso autunno.

Del resto, non è certo un caso se lo stesso Samsung Galaxy Note 7 in queste settimane sia costantemente al centro di storie a dir poco bizzarre, come quella dell’utente che ha ideato uno scherzo con cui è stato praticamente bloccato un volo. Insomma, la sensazione è che ci imbatteremo ancora a lungo in storie e video come quelli che vi stiamo descrivendo oggi, considerando la portata di quello che è a tutti gli effetti un “epic fail“.

Arrivati a questo punto non possiamo fare altro che condividere con voi il video in loop nella sua sequenza, con un piacevole sottofondo natalizio che renderà il tutto ancora più divertente. Probabilmente per la felicità di coloro che sono fedeli al marchio Apple. Ecco le immagini in questione.