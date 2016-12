Video provocatorio a Natale per Samsung Galaxy S8 e Note 8: display da sogno

Un nuovo video riguardante il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy Note 8 sta facendo rapidamente il giro del web nel corso delle ultime ore. In queste settimane si è parlato davvero tanto delle caratteristiche di due smartphone che usciranno in periodi differenti del 2017, visto che l’S8 è atteso a febbraio o al massimo ad aprile, in occasione di un evento che verrà organizzato da Samsung a New York, mentre il nuovo phablet sarà presentato non prima di agosto o settembre. Come da prassi per questa famiglia.

Quale sarà l’arma migliore per Samsung affinché il produttore coreano si possa mettere alle spalle un 2016 piuttosto complesso? Ovviamente puntare con decisione sugli schermi dei suoi prossimi top di gamma, considerando il fatto che il video di oggi sembra seguire proprio questa strada. Ad esempio, le immagini ci mostrano prodotti dotati di display flessibili, con risoluzione 4K, oltre ovviamente al tanto chiacchierato dual screen sul quale sono state spese tante parole in questo scorcio finale di anno.

Insomma, contributi di questo tipo non fanno altro che aumentare le aspettative nei confronti del Samsung Galaxy Note 8 e del Samsung Galaxy S8, sperando ovviamente che l’azienda asiatica sia realmente in grado di mantenere le aspettative nel tentativo di riscattarsi dopo un anno difficile. Come sempre avviene in questi casi, i video concept vanno presi con le pinze, ma resta molto interessante una previsione di design di questo tipo per i due smartphne Android più attesi del 2017.

Del resto, da Samsung ci si aspetta tantissimo, già a partire dal Samsung Galaxy S8 che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare addirittura ad uno schermo da 6 pollici. Non resta che mostrarvi il video in questione, in attesa che il device, insieme al Samsung Galaxy Note 8, vengano svelati ufficialmente con il nuovo anno.