Come vincere un Samsung Galaxy S7 con le offerte Tim e passa a Tim di Ricarica+

Le offerte Tim e passa a Tim entrano nel vivo anche in questo mese di febbraio, come emerge chiaramente dalla promozione Ricarica+ che coinvolge in modo diretto coloro che vorrebbero portarsi a casa un Samsung Galaxy S7 LTE o un Tablet Samsung Galaxy A 10.1 LTE a condizioni favorevoli. Anzi, a dirla tutta qui si parla di un vero e proprio regalo, il cui presupposto consiste nel portare a termine una ricarica online di importo variabile nel corso delle prossime settimane.

In cosa consiste la nuova iniziativa di Tim? Con Ricarica+ sarà sufficiente effettuare una ricarica online e, al momento della ricezione dell’SMS di Tim dopo il pagamento, rispondere con “SI” per aderire all’iniziativa. Possiamo suddividere le soluzioni disposizione del pubblico in due grandi famiglie, soffermandoci in primis sulle ricarica da 5 euro. In questo caso, dopo la ricarica e la risposta del cliente, aderirete in automatico a Ricarica +, attivando contestualmente il pacchetto di 50 MMS per 30 giorni al costo di 1 euro. In più, Tim afferma che vi porterete a casa un premio sicuro contenente un pacchetto in chiamate o SMS.

Il secondo gruppo si riferisce invece alle ricariche da 10 euro o importo superiore. Anche qui, dopo il pagamento, riceverete un SMS al quale sarà necessario rispondere SI per convertire la semplice ricarica in Ricarica +. Con il suddetto importo, vi assicurerete l’attivazione di 100 MMS per trenta giorni, con un costo pari a 2 euro e con la certezza di ricevere (come in precedenza) un pacchetto in chiamate o SMS. A questo punto, però, entra in gioco la differenza con il primo blocco.

Partecipare a Ricarica+ dopo una ricarica di almeno 10 euro, infatti, consente di soddisfare l’unico requisito per partecipare all’estrazione immediata tramite la quale si potranno conquistare ricariche extra, un Samsung Galaxy S7 LTE o un Tablet Samsung Galaxy A 10.1 LTE. Per maggiori approfondimenti, in ogni caso, vi suggeriamo di consultare il regolamento completo.