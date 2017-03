Vodafone aumenta i prezzi: €3.50 in più per ricarica automatica ed abbonamenti Open

Nel corso di questi ultimi giorni, abbiamo avuto modo di assistere alle rimodulazioni imposte da TIM per la tariffazione a 28 giorni nei confronti dei clienti residenziali, ed oggi torniamo sull’argomento operatori nazionali portando alla vostra attenzione il nuovo tariffario Vodafone Italia per i piani mobili Open in abbonamento e quelli per la ricarica automatica, da volersi per i piani ricaricabili “Zero” ed “e.box”.

Nello specifico, a partire dal prossimo 1 Aprile 2017, le opzioni e gil abbonamenti appena citati subiranno un aumento di prezzo pari a €3.50 (IVA esclusa) ogni 4 settimane per tutte le SIM attivate entro la data del 1 Marzo 2017.

Accanto a questi aumenti, comunque, Vodafone propone la navigazione gratuita ogni sabato per 12 mesi su tutti i piani in abbonamento Open (dalle ore 00:00 alle ore 24:00) per un massimo di 2GB al giorno alla velocità del 4G, e senza alcun costo aggiuntivo a partire dalla data del prossimo 23 Aprile 2017.

A partire dal 1 Marzo 2017, inoltre, gli utenti avranno diritto a 30 giorni di tempo la rescissione dal contratto o per passare ad altro gestore, senza penali, e chiamando il numero verde gratuito 800.195.335, specificando come causale del recesso la “modifica delle condizioni contrattuali”.

A seguire, l’annuncio ufficiale rilasciato da Vodafone:

“Ai sensi dell’art. 70.4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259 e ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto per il Servizio Mobile Prepagato e delle Condizioni Generali di Contratto per Aziende, le comunichiamo inoltre che, a causa dei mutati scenari di mercato delle telecomunicazioni mobili, a partire dal 1 Aprile 2017 il costo dei piani mobili in abbonamento “Open” e quello della ricarica automatica prevista per i piani ricaricabili “Zero” ed i piani voce “e.box” aumenterà di 3,50 euro ogni 4 settimane per SIM. Le nuove condizioni si applicheranno ai piani citati con SIM sottoscritte entro il 1 marzo 2017.

Tutti gli importi sono IVA esclusa.

Dal 1 Marzo 2017 per 30 giorni ha diritto di recedere dal contratto per la sua offerta ricaricabile e/o abbonamento, o di passare ad altro operatore, senza penali, chiamando il numero verde 800.195.335 e specificando come causale del recesso la modifica delle condizioni contrattuali. Le ricordiamo che, se ha una delle soluzioni e.box, il recesso dall’offerta mobile non comporta la disattivazione automatica delle altre componenti dell’offerta e.box, che pertanto rimarranno attive alle condizioni previste dalle singole offerte.

A partire dal 23 Aprile 2017 per i successivi 12 mesi potrà infine beneficiare di un regalo a Lei dedicato che Vodafone è lieta di riservarle: su tutte le sue SIM con piani ricaricabili “Zero” ed “e.box voce” e su tutte le SIM con piani mobili in abbonamento “Open” avrà infatti la possibilità di navigare in libertà ogni sabato (dalle 00:00 fino alle 24:00) fino ad un massimo di 2GB al giorno alla velocita’ 4G senza costi aggiuntivi.”

Che cosa ne pensate di questa rimodulazione? A voi tutti i commenti al riguardo.

