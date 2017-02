Vodafone: a Carnevale ogni GB vale: Ecco come avere 4GB a €3

Per la ricorrenza del Carnevale 2017 Vodafone Italia concede a tutti i suoi utenti la possibilità di avere 4GB di traffico dati internet a soli €3.

La nuova promozione è espressamente dedicata a tutti i clienti che hanno sottoscritto un piano tariffario su SIM ricaricabile con traffico dati incluso in bundle. Di certo non è la prima volta che l’operatore concede tali promozioni in occasioni ricorrenti ed anzi si può confermare che Vodafone è sempre attenta ai propri clienti ed alle festività che in questo caso introducono la nuova Vodafone Giga Week.

Si tratta di una promo decisamente interessante in quanto consente di avere un traffico dati extra di 4GB in rete 4G LTE per una settimana al costo di soli €3. Si tratta di un’offerta Vodafone cui solitamente si aderisce tramite il classico circuito CB, ovvero il sistema a campione che rivolge l’attenzione ai soli clienti selezionati dal Call Center.

In quest’occasione invece l’iniziativa viene estesa a tutto il parco utenza e prevede l’utilizzo dei 4GB entro una settimana dall’effettiva attivazione. L’attivazione si esegue a seguito dell’installazione dell’app ufficiale MyVodafone dopo aver avuto accesso al link dedicato esclusivamente tramite smartphone. Che ne pensate di questa nuova iniziativa? A voi la parola.

