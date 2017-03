Vodafone: per la Festa della Donna ottieni 4GB ed incontra Patrick Dempsey

Per la Festa della Donna, in programma per giorno 8 marzo 2017, Vodafone Italia ha aderito ad un’iniziativa davvero allettante. Per un intero giorno, infatti, si avranno a disposizione ben 4GB di traffico dati in omaggio da utilizzarsi tramite smartphone o tablet.

Chiaramente, l’iniziativa si rivolge a tutti i clienti privati, professionisti o aziende in possesso di una SIM Vodafone. Dalla mezzanotte del 7 Marzo 2017 e per le successive 24 ore, infatti, potremo navigare, accedere ai servizi in streaming per la musica ed i video, chattare e consultare i social gratuitamente.

La nuova promozione Vodafone Festa della Donna appartiene al programma WeCare che, ormai da tempo, viene utilizzato per accrescere la fiducia dell’utente e portare nuovi adepti all’operatore rosso. In questo caso, l’attivazione della promo avviene in automatico, così come la disattivazione.

Tutti i clienti potranno contare su un bundle giornaliero di 4GB su rete veloce Vodafone 4G LTE. Al termine delle 24 ore la disattivazione sarà automatica e si ritornerà a navigare attraverso i GB previsti dalla propria offerta. Ma la novità più interessante, almeno per voi donne, non è di certo questa.

Come indicato nel titolo, infatti, la società offre l’opportunità di incontrare di persona l’attore americano Patrick Dempsey, resosi famoso per la parte di protagonista nella serie TV Grey’s Anatomy, ed ora testimonial dell’operatore nazionale. Tutte le clienti consumer, infatti, potranno partecipare gratuitamente al nuovo concorso. Nello specifico, le fortunate vincitrici, potranno trascorrere un’intera giornata sul set della compagnia ed addirittura pranzare con Dempsey.

A partire da oggi, e fino al prossimo 8 Marzo 2017, tutti i clienti potranno partecipare iscrivendosi direttamente tramite il sito ufficiale della compagnia o alla sezione 8 Marzo dell‘app My Vodafone. L’estrazione delle 10 fortunate vincitrici avverrà giorno 22 Marzo 2017. I clienti estratti a sorte quali vincitrici del concorso potranno partecipare alle riprese degli spot Vodafone. Che cosa ve ne pare di questa nuova iniziativa? A voi la parola.

