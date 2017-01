Vodafone: offerte smartphone, nuovi voucher e Vodafone Classic

Vodafone Italia ha messo in atto un nuovo circuito di offerte che abbraccia tanto il settore della telefonia mobile degli smartphone per le nuove adozioni, tanto quello casalingo delle proposte telefoniche stand-alone. A tutto questo, inoltre, la società somma alcune interessanti offerte voucher che consentiranno di portarsi a casa due omaggi davvero molto interessanti.

L’offerta Vodafone di questo mese di Gennaio 2017 prevede interessanti novità. In merito alla prima, in particolare, vengono concessi in sconto i Samsung Galaxy A3 2016 a €199, invece di €299.99 e l’intramontabile ed apprezzato Huawei P9 Lite, per il quale si è disposto un listino in sconto di €279.99 anziché €299.99.

A tutti coloro che adotteranno una delle due soluzioni mobile precedenti, Vodafone riserva alcuni omaggi correlati, a scelta tra 1GB di traffico dati omaggio per 4 settimane, un voucher enjoy del valore di €10 ed un accessorio a scelta tra auricolari cablati e powerbank. Per poter ottenere i vantaggi, gli utenti interessanti dovranno recarsi presso un punto vendita abilitato sul territorio nazionale e richiedere le promozioni a partire da oggi 16 Gennaio 2017 fino al prossimo 17 Febbraio 2017.

Ma le promozioni Vodafone non finiscono qui, ed abbracciano, così come anticipato, anche il settore della telefonia fissa. Di fatto, abbiamo anche la possibilità di usufruire del nuovo Vodafone Classic, un telefono per la casa che porta con se alcuni interessanti vantaggi:

CORNETTA AGGANCIABILE IN ENTRAMBI I SENSI: sarà, quindi, possibile prevedere il riaggancio random senza il rischio di rendersi irraggiungibili AUMENTA IL TEMPO DEFAULT PER COMPORRE IL NUMERO: in tal senso, ora, la società ha disposto una dilatazione dei tempi utili di digitazione, che passano dai canonici 3 secondi a 5 secondi

Anche quest’offerta ha valore attivo a partire da oggi e fino al prossimo 17 Febbraio 2017. E voi che cosa ne pensate di questi vantaggi? Sono interessanti o volgerete la vostra attenzione altrove? A voi tutte le opinioni.

