Vodafone Promo: 1.000 minuti, 1.000 SMS e 10GB 4G LTE a €15

Dopo le offerte winback riservate ad alcuni ex-clienti selezionati dal Servizio Clienti Vodafone l’operatore torna con nuove promozioni upselling da destinare ai già clienti. Le nuove offerte puntano chiaramente ad offrire al consumatore selezionare un servizio più efficace e di maggior valore.

In ultimo abbiamo la Vodafone Special 1000 10GB con rinnovo automatico su traffico residuo ogni 28 giorni e con in bundle 1.000 minuti di chiamate verso tutti e senza scatto alla risposta con tariffazione al secondo, 1.000 SMS verso tutte le numerazioni mobili nazionali e ben 10GB di traffico dati internet su reti mobili 4G LTE con retrocompatibilità 2G/3G. L’offerta ad personam e pertanto i costi potrebbero pertanto differire da utente ad utente a discrezioni del gestore di servizi.

Il prezzo minimo previsto dall’offerta è comunque di €15 da corrispondersi attraverso l’ormai formula classica della 4 settimane. I requisiti minimi per poter accedere alla promozione prevedono un tempo minimo di permanenza con l’operatore di 3 mesi e minimo un rinnovo della promozione originaria.

Per accedere all’offerta le condizioni espresse dal Consenso Commerciale di Vodafone devono essere accettate. Le iniziative commerciali per le nuove offerte Vodafone Special 1000 10GB prevedono l’erogazione di un pacchetto ad personam che dipende dalle soglie mensili dello specifico utente così come il pacchetto attivo ed il periodo di attivazione.

L’azienda eroga le promo attraverso il suo reparto commerciale tramite contatto telefonico diretto o SMS personalizzati che invitano l’utente ad aderire alla nuova promo. L’attivazione non prevede costi aggiuntivi ne vincoli di sorta per recesso anticipato.

Come le altre iniziative Vodafone la promo non prevede l’utilizzo dello smartphone come hotspot mobile se non aderendo al servizio Vodafone Exclusive al costo di €1.90. Inoltre la nuova promozione consente di beneficiare del supporto Rete Sicura gratuitamente per i primi 3 rinnovi (dopo €1 ogni 4 settimane).

Che cosa ne pensi di queste nuove promo? Hai ricevuto l’SMS o sei stato contattato dal Customer Care dell’operatore? Lasciaci pure tutti i tuoi commenti.

