Vodafone regala un buono IBS da €5 a chi effettua ricarica online entro il 31 Gennaio

Vodafone Italia ha deciso di portare avanti una nuova iniziativa per tutti i suoi clienti proponendo peciale Ricarica Online, attraverso cui poter beneficiare di un buono sconto del valore di €5 per l’acquisto di contenuti sul noto portale di IBS.it.

Per poter aderire alla nuova promozione Vodafone l’utente non deve fare altro che ricaricare il credito della propria SIM online entro il prossimo 31 Gennaio 2017 per un importo minimo di €10.

I dettagli della promozione sono i seguenti:

Effettuare una ricarica online da almeno 10€ entro il 31 gennaio 2017.

Rispondere “PREMIO” all’SMS di invito per ricevere il regalo entro il 1 febbraio 2017

Recarsi sul sito ibs.it per spendere il buono Happy Card da 5 euro.

Il buono acquisto Happy Card del valore di €5 potrà essere utilizzato sul portale per acquistare libri, e-book digitali, DVD, Blu-Ray, CD, vinili, videogames, giocattoli, gadget, articoli da cartoleria, sistemi di e-reading e tanto altro ancora. Ti basta semplicemente fare una ricarica attraverso l’applicazione per smartphone e tablet o attraverso il portale online del sito online Vodafone alla sezione Ricarica.

Trovi tutti i dettagli ed il regolamento per la nuova offerta Vodafone attraverso questo link. Che cosa te ne pare di questa nuova iniziativa? A te tutti i commenti.

