Vodafone Shake: 300 minuti, 100 SMS e 4GB in 4G LTE a €9 per tutti gli Under 30

Vodafone porta una modifica davvero interessante in merito alle funzioni Shake rivolte agli Under 30. In questo caso la promozione si attiva direttamente attraverso l’apposita sezione presente all’interno dell’app My Vodafone a partire dalla giornata di oggi 16 Febbraio 2017.

SI tratta di una promozione rivolta a tutti i nuovi clienti che intendono aderire al circuito dell’operatore o che vogliono passare tramite portabilità e che al costo di soli €9 garantisce:

300 minuti verso tutti

verso tutti 100 SMS verso tutti

verso tutti 4 GB di traffico dati a velocità 4G

Nel caso in cui avreste in mente di acquistare un nuovo smartphone la promozione Vodafone è ancor più interessante in quanto prevederà un bundle dati da ben 6GB con rate mensili che partono da appena €1. Le promozioni si rinnovano ogni 28 giorni ed il fatto di aver incrementato il limite dei GB mantenendo inalterati i costi di gestione è senz’altro un ottimo modo di portare nuovi clienti tra le proprie file in vista di un cambiamento drastico da volersi con le nuove società WindTre, Free Mobile MVNO e Kena di TIM. E voi che cosa ne pensate di questa nuova iniziativa? A voi tutti i commenti al riguardo.

