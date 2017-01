Vodafone Special 10GB: 1.000 minuti di chiamate, 1.000 SMS e 10GB a soli €15

Vodafone Special 10GB rappresenta per molti una promozione davvero interessante. Si rivolge a tutti coloro che fanno già parte dell’operatore mobile ed offre un bundle molto interessante che consente di avere ben 1.000 minuti di chiamata da spendere verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri mobile e ben 10GB di traffico dati sotto rete 4G al costo di soli €15.

Purtroppo, così come anticipato in apertura, l’offerta non si rivolge a coloro che intendono passare al gestore rosso ma soltanto per i già clienti seguendo comunque una logica davvero particolare.

Di certo vi starete chiedendo dove stia la novità, visto e considerato che la promozione è già attiva sulla pagina Vodafone Special Page del sito ormai da diversi mesi. Ecco quali sono le novità:

La Special 10GB sarà offerta a tanti già clienti Vodafone ad un prezzo medio maggiorato di 5€ rispetto all’offerta attualmente attiva sulla SIM.

ad un prezzo medio maggiorato di 5€ rispetto all’offerta attualmente attiva sulla SIM. Sarà offerta anche a molti nuovi clienti tramite la formula winback (da meno di 30 giorni) con le seguenti logiche :

– al prezzo di 15€ per i clienti che hanno attivato sulla SIM un’offerta fino a 10€

– al prezzo di 25€ per i clienti che hanno attivato sulla SIM un’offerta fino a 20€

I prezzi esposti in precedenza si riferiscono chiaramente ad un periodo di 28 giorni e non è chiaramente una promozione Vodafone aperta a tutti.

Attraverso questa pagina è possibile verificare la validità dell’offerta per il vostro numero ed anche tutte le offerte promozionali dedicate alla vostra SIM. Che cosa ve ne pare di quest’iniziativa? A voi tutti i commenti.

LEGGI ANCHE: Vodafone: offerte smartphone, nuovi voucher e Vodafone Classic