Volantino Euronics da oggi con Samsung Galaxy S6 e Huawei P8 Lite a prezzo super

Le grandi offerte per il mercato degli smartphone non si fermano mai e così, dopo l’appuntamento di Natale, possiamo soffermarci oggi sul lancio avvenuto poche ore fa del tanto atteso volantino Euronics. Sarà valido fino a questo sabato ed al suo interno troveremo non pochi smartphone proposti al pubblico a prezzo aggressivo, come nel caso del Samsung Galaxy S6 e del sempre apprezzatissimo Huawei P8 Lite, che qui in Italia continua a fare la differenza.

Partiamo proprio da quest’ultimo, visto che da oggi 27 dicembre potrete acquistare un Huawei P8 Lite a prezzo estremamente basso su Amazon. Si tratta di un’offerta che avrà validità per pochissime ore e che, tra le altre cose, si riferisce alla versione dotata del doppio slot per la SIM. Interessante anche l’offerta che ci giunge dallo stesso smartphone da un affidabilissimo rivenditore Ebay. Insomma, la migliore risposta possibile al volantino Euronics, con il quale il device è proposto a 179 euro.

Come stanno invece le cose per chi intende acquistare un Samsung Galaxy S6? A farla da padrona anche in questo caso è il volantino Euronics, visto che da oggi potrete portarvi a casa il top di gamma lanciato sul mercato nel corso del 2015 con un esborso pari a 399 euro. Si tratta di un prezzo piuttosto basso, almeno considerando gli standard delle grandi catene ai quali ci siamo abituati nella seconda metà del 2016. Probabile un sold out in tempi ristretti, come ci insegna la storia.

Grandi offerte, dunque, quelle trapelate oggi 27 dicembre sul web e per chi segue da vicino il volantino Euronics, soprattutto in riferimento a tutti quelli che intendono acquistare a prezzo basso due smartphone come Huawei P8 Lite ed il Samsung Galaxy S6 che nell’ultimo anno e e mezzo hanno fatto la voce grossa nel mercato mobile Android.