Volantino Mediaworld “Follie di Carnevale”: tutte le occasionissime Samsung, Huawei e Apple

In occasione delle feste, il megastore Mediaworld, presente anche in Italia con molte sedi da Nord a Sud, pubblica sempre tante offerte allettanti. Trovando anche sempre azzeccati titoli ai suoi volantini. Non poteva mancare il volantino Mediaworld in occasione del Carnevale, dal titolo: “Follie di Carnevale”. Vediamo di seguito le occasioni interessanti sui prodotti Samsung, Huawei ed Apple.

Volantino Mediaworld “Follie di Carnevale”: le occasioni Samsung

Partiamo con i prodotti Samsung e le relative schede tecniche:

SAMSUNG GALAXY TAB E T561 WHITE, caratteristiche tecniche: monta un Processore Quad-Core di Qualcomm, ha un Display da 9.6 pollici, uno stoccaggio da 8GB, Fotocamera da 5.0 Mpx

viene offerto a 199,99 euro

SAMSUNG SM-J710 GALAXY J7 (2016) GOLD, caratteristiche tecniche: Fotocamera da 13 Megapixel, Processore 8-Core da 1.6GH, Display Super AMOLED da 5,5 pollici

viene offerto a 249,99 euro

SAMSUNG SM-J710 GALAXY J7 (2016) BLACK, caratteristiche tecniche: Fotocamera da 13 Megapixel, sistema operativo Android 6.0 Marshmallow, monta un Processore 8-Core da 1.6GHz, vanta un Display Super AMOLED da 5,5 pollici

viene offerto a 249,99 euro

SAMSUNG SM-J710 GALAXY J7 (2016) WHITE, Fotocamera da 13 Megapixel, sistema operativo Marshmallow, monta un Processore 8-Core da 1.6GHz, Display Super AMOLED da 5,5 pollici

viene offerto a 249,99 euro

Volantino Mediaworld “Follie di Carnevale”: le occasioni Huawei

Veniamo ora ai prodotti del colosso cinese Huawei:

HUAWEI Y5 II PRO DUAL SIM WHITE, Fotocamera da 8 Megapixel, monta un Processore Quad-Core 1.3 GHz, ha un Display da 5 pollici e GPS integrato.

viene offerto a 139,99 euro

HUAWEI Y5 II PRO DUAL SIM BLACK, Fotocamera da 8 Megapixel, Processore Quad-Core 1.3 GHz, sistema operativo Lollipop + EMUI 3.1, capacità di Memoria da 8GB, un Display da 5 pollici LCD IPS.

viene offerto a 139,99 euro

Volantino Mediaworld “Follie di Carnevale”: le occasioni Apple

Veniamo, infine, ai prodotti Apple in offerta.

APPLE MACBOOK AIR 13″ MMGG2T/A, Processore Intel® Core i5, HD 256GB SSD, RAM 8GB, Display da 13.3 pollici con scheda grafica Intel® HD Graphics 6000.

viene offerto a 1199,00 euro

Per verificare il volantino completo e per ulteriori specifiche tecniche sui prodotti menzionati, potete andare qui al volantino Mediaworld.