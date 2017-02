Volantino MediaWorld per San Valentino: le occasionissime Samsung ed Apple

“La corsa di San Valentino. Finché tecnologia non vi separi”. E’ questo lo slogan scelto da MediaWorld per il suo nuovo promettente volantino, ricco di occasioni fino al prossimo martedì 14 febbraio. Come noto, giorno in cui si celebra la festa degli innamorati: San Valentino. In effetti, mai slogan fu più azzeccato, alla luce delle statistiche che ci dicono come i Social siano tra le principali cause di separazione tra le coppie. Ma la tecnologia può anche unire, magari regalando un bel gioiellino Samsung o Apple al o alla partner. Vediamo di seguito le migliori offerte di MediaWorld per l’occasione.

Volantino MediaWorld per San Valentino: le offerte Apple

Partiamo dalle offerte riguardanti i prodotti del colosso di Cupertino: Apple. Troviamo un iPad Mini 2 Wi-Fi 32 Gb a 269 euro. Un MacBook Air 13’’ a 1199 euro. Un iPhone 6s 32 Gb a 649 euro. Un iPhone 5s 16 Gb 299 euro. E quest’ultima, soprattutto, può essere un’ottima occasione. Considerando che si tratti sempre di un iPhone e che a quel prezzo è possibile acquistare solo smartphone di fascia media sicuramente inferiori.

Volantino MediaWorld di San Valentino: le offerte Samsung

E veniamo ora alle offerte riguardanti Samsung. Troviamo il Tablet Galaxy Tab S2 a 399,99 euro. Il Galaxy S7 Edge a 729 euro, ai cui acquirenti sarà dato in omaggio però anche un Galaxy Tab A 7’’ wifi. Il Galaxy J5 6 a 189.99 euro. Il Galaxy A3 2017 a 329 euro. Il Galaxy A5 2017 a 429 euro. Cover per entrambi da 29.99 euro o 44.99 euro.

Poi le Tv Samsung: Tv led 4k con tecnologia HDR, 55’’, a 699 euro. Da 65’’ a 1349 euro. Da 49’’ a 579 euro. Infine, gli elettrodomestici: lavatrice 699 euro. Frigorifero doppia porta 429,99 euro. Frigorifero combinato a 529,99 euro.

Possibilità anche di rateizzazioni. Per ulteriori dettagli su queste ed altre offerte, potete consultare il volantino MediaWorld per San Valentino qui. Da premettere che la promozione è già partita lo scorso 2 febbraio. Dunque alcuni prodotti potrebbero essere già terminati. Buon San Valentino a tutti.