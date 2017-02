Volantino Trony “Sconti Stellari”, solo online sconti su TV, pc e smartphone

by Nunzio Soviero





Per l’occasione della scoperta effettuata da un po’ di giorni dalla NASA, Trony da’ il via agli “sconti stellari”. Offerte usufruibili solo online, le quali riguardano le categorie più classiche come TV, console, smartphone e notebook.

Volantino Trony “Sconti Stellari”: offerte TV

Partiamo subito con le varie offerte TV e relativa scheda tecnica:

TV LED PHILIPS 43PFT4131, caratteristiche tecniche: dimensione schermo 43 pollici con Digital Crystal Clear, tecnologia Full HD fino a 60 Hz.

Viene offerto a 299,00 euro

TV LED SONY KDL-40RD453, caratteristiche tecniche: dimensione schermo 40 pollici, tecnologia FullHD, frequenza a 200 Hz.

Viene offerto a 359,00 euro

TV LED SAMSUNG UE43KU6400UXZT, caratteristiche tecniche: dimensione schermo 43 pollici, risoluzione 4K UHD, tecnologia HDR.

Viene offerto a 499,00 euro

TV LED SAMSUNG UE49KU6500, caratteristiche tecniche: dimensione schermo 49 pollici, risoluzione 4K UHD, Smart Tv e Design Curvo

Viene offerto a 689,00 euro

TV LED SAMSUNG UE55KU6100, caratteristiche tecniche: dimensione schermo 55 pollici, risoluzione 4K UHD, Smart Tv, Design Curvo, frequenza a 1400 Hz

Viene offerto a 729,00 euro

TV LED SAMSUNG UE60KS7000U, caratteristiche tecniche: dimensione schermo 60 pollici, risoluzione 4K UHD, Smart Tv, tecnologia HDR, tecnologia FullHD.

Viene offerto a 1499,00 euro

Volantino Trony “Sconti Stellari”: Notebook

Guardiamo un po’ gli sconti per quanto riguarda dei Notebook:

ACER ES1-571-34DE, scheda tecnica: processore Intel Core i3-5005U, dimensione monitor 15.6 pollici, capacità hard-disk 500 GB, capacità RAM 4 GB.

Viene offerto a 399,00 euro

ACER E5-575G-53DY, scheda tecnica: processore Intel Core i5-7200U, dimensione monitor 15.6 pollici, capacità hard-disk 1000 GB, capacità RAM 12 GB e scheda grafica GeForce 940MX.

Viene offerto a 599,00 euro

LENOVO IdeaPad 300-15ISK / 80Q701A2IX, scheda tecnica: processore Intel Core i7-6500U, dimensione monitor 15.6 pollici, capacità hard-disk 1000 GB, capacità RAM 8 GB e scheda grafica GeForce 920MX.

Viene offerto a 649,00 euro

ASUS F541UV-XX147T, scheda tecnica: processore Intel Core i7-6500U, dimensione monitor 15.6 pollici, capacità hard-disk 500 GB, capacità RAM 8 GB e scheda grafica GeForce 920MX.

Viene offerto a 699,00 euro

APPLE MacBook Pro 13″ 2.0GHz Core i5 256, scheda tecnica: processore Intel Core i5 dual-core @ 2,0GHz, dimensione monitor 13.3 pollici, capacità hard-disk 256 GB, capacità RAM 8 GB.

Viene offerto a 1599,00 euro

Volantino Trony “Sconti Stellari”: smartphone

Passiamo adesso alle offerte relative agli smartphone:

SAMSUNG GALAXY J7 2016, scheda tecnica: processore SAMSUNG Exynos 7 Octa 7870 @ 1,6 GHz, Display Super AMOLED da 5,5 pollici HD, fotocamera da 13 MP, Sistema operativo Android 6.0 Marshmallow, 2 GB di RAM e 16 GB ROM.

Viene offerto a 239,00 euro

HUAWEI P8 LITE 2017, scheda tecnica: processore Kirin HiSilicon 655, display da 5,2 pollici FullHD, fotocamera da 12 MP, Sistema operativo Android 7.0 Nougat con EMUI 5.0, 3 GB di RAM e 16 GB ROM.

Viene offerto a 219,00 euro

HUAWEI P9 LITE, scheda tecnica: processore Kirin HiSilicon 650, display da 5.2 pollici FullHD, fotocamera da 13 MP, sistema operativo Android 6.0 Marshmallow con EMUI 4.1, 3 GB di RAM e 16 ROM.

Viene offerto a 259,00 euro

HUAWEI Mate 9, scheda tecnica: processore Hisilicon Kirin 960, display da 5.9 pollici FullHD, doppia fotocamera da 20 MP, sistema operativo Android 7.0 Nougat con EMUI 5.0, 4 GB di RAM e 64 GB ROM.

Viene offerto a 649,00 euro

SAMSUNG Galaxy S7 Edge / SM-G935FZDAITV, scheda tecnica: processore SAMSUNG Exynos 8 Octacore 8890, display Super AMOLED da 5.5 pollici con risoluzione 2K, sistema operativo Android 7.0 Nougat con TouchWiz, 4 GB di RAM e 32 GB ROM.

Viene offerto a 629,00 euro