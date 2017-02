Volantino Unieuro: €20 di sconto ogni €100 di spesa

Sebbene il flyer Unieuro per il mese di Gennaio 2017 relativo alle promozioni Winter Edition sia ancora attivo, la compagnia propone nuove eccezionali offerte che promettono buoni da €20 ogni €100 di spesa effettuati presso qualsiasi punto vendita.

La nuova campagna promozionale ha validità a partire dal 10 febbraio 2017 e fino al prossimo 28 febbraio 2017 e potrebbe pertanto essere la migliore occasione per fare i vostri regali di San Valentino ed ottenere i relativi vantaggi.

Salvo le categorie iPhone, servizi e ricariche telefoniche l’azienda offre una serie di indiscutibili vantaggi economici su una vasta gamma di prodotti elettronici delle più grandi marche. Troviamo Samsung, LG, Huawei e molti altri,

Per fare un esempio, è possibile acquistare le ultime proposte Samsung SUHD TV e le LG OLED a prezzi davvero interessanti e garantirsi l’accesso ad una vasta selezioni di prodotti legati al mercato degli smartphone.

In merito a questi ultimi abbiamo:

Samsung Galaxy S7 Edge a €729

Samsung Galaxy A 2017 line-up e Galaxy A5 2016 da €329.90 (Galaxy A3) a €429.90 (Galaxy A5)

Huawei P9 a €549

Huawei P9 Lite a €269.90

Huawei P8 Lite Smart a €159.90

Honor 8 a €299.90

Honor 6X a €249.90

Asus Zenfone 3 Max a €199

Sony Xperia XA €199.99

Meizu M5 a €189.99

A queste proposte si aggregano anche le promozioni del comparto indossabile come i huawei Fit e gli immancabili Wiko Wimate ed il TomTom Spark Music. Il comparto informatica non è certo da meno e pone in essere offerte interessanti come i notebook Asus, Lenovo, Acer, HP e qualche proposta Kaby Lake di ultima generazione. Tablet, PC Desktop e MacBook Pro 13 pollici (vecchia versione) sono anche disponibili.

Per quanto riguarda i restanti comparti troviamo inoltre GoPro Hero 5 ed Hero 5 Session, oltre a qualche console in promozione come la XBox One S 500GB concessa in bundle con FIFA 17 e Forza Horizion 3 o la PS4 Slim sempre da 500GB con FIFA 17 ambedue al costo di €299.99.

Che cosa ve ne pare di queste nuove promozioni? A voi tutti i commenti.

