Volantino Unieuro: sconti imperdibili dal 26 Gennaio, c’è anche P8 Lite 2017

Il 25 Gennaio 2017 chiude l’attuale circuito di promozione Unieuro relativo al volantino Fuori Tutto Winter Edition ma si apre un nuovo periodo di offerte al 50% che abbraccia il comparto dei prodotti Hi-Tech. La nuova compagna promozionale parte dal prossimo 26 Gennaio 2017 e si estende fino al prossimo 9 Febbraio 2017.

Gli sconti Unieuro più interessanti si registrano nel comparto elettrodomestici dove è possibile ricevere un’asciugatrice omaggio con l’acquisto di un climatizzatore. Anche il comparto smart offre interessanti prospettive di sconto.

Nel settore TV troviamo sconti fino al 38% sulle soluzioni da intrattenimento Samsung, Sony, LG per i TV 4K anche a schermo curvo. Il segmento informatica consente di ottenere forti incentivi all’acquisto per i convertibili 2-in-1 con processori Atom e per i Lenovo ed Acer con sistemi ad architettura Kaby Lake.

A margine di queste promozioni Unieuro vi sono poi gli smartphone Android ed Apple. Possiamo avere:

Samsung Galaxy S6 Edge a €429

Samsung Galaxy J5 2016 a €189.90.

Meizu U20 a €219.99

LG X Screen a €149.99

Huawei Mate 8 a €479

Asus Zenfone 3 a €349.99

Huawei P8 Lite a €249.90

Sul fronte dei prodotti Apple intelligenti troviamo il sempreverde iPhone 6S da 32GB a €639. Il mondo degli indossabili offre anche le Huawei Band a €69.90 e le Fitbit Blaze a €179.90.

Completa il profilo delle offerte Unieuro anche la fotocamera DSLR Nikon D3300 al prezzo di €629.90 e l’interessante PlayStatoin 4 Slim con HDD da 1TB a €339.99 con bundle game Uncharted 4 e PES 2017.

