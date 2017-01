WhatsApp, allarme privacy: chat criptate non sicure?

Il tema della privacy è sempre più considerato dagli utenti di tutto il mondo e assume un’importanza vitale quando si parla di servizi di messaggistica istantanea. WhatsApp e le altre app per scambiarsi messaggi infatti hanno spesso evidenziato criticità da non sottovalutare da questo punto di vista, negli ultimi anni tanto è stato fatto ma ancora i contenuti che facciamo circolare non possono dirsi al sicuro. Zuckerberg ha rassicurato più volte, anche circa lo scambio di dati tra WhatsApp e Facebook, tuttavia le notizie emerse in queste ore sono preoccupanti.

Zuckerberg ha acquistato la nota app nel 2014 e da allora sono stati parecchi gli allarmi in materia di gestione dei dati personali, l’azienda ha sempre minimizzato ma i problemi ci sono. Stavolta c’è una vulnerabilità che, stando a quanto si legge sul Guardian, metterebbe a serio rischio la protezione delle chat. Non parliamo di cose da poco, ma di una falla che avrebbe forti implicazioni sociali e politiche. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

WhatsApp, c’è una falla pericolosa

Non sono mancati in questi anni relativi alla sicurezza di WhatsApp ma, nonostante Facebook abbia più volte rassicurato gli utenti, stavolta le cose si fanno davvero serie. Stando a quanto afferma Tobias Boelter, ricercatore dell’Univerità della California, l’azienda fornirebbe l’accesso ai dati pensati di un utenti se un governo ne facesse richiesta.

C’è una backdoor, una porta d’accesso nascosta, che consente al team di evitare le protezioni e accedere comodamente ai contenuti. Le chat sono criptate, ma questo sistema consentirebbe di leggere i messaggi prima della criptazione.

Non si tratta di un allarme nuove, Boelter afferma di aver comunicato il fatto a facebook circa un anno fa.

L’azienda di Zuckerberg ha fatto sapere di essere al corrente di questa backdoor, precisando che nulla di strano sarebbe in atto.