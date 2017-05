Whatsapp: in arrivo gli sticker in stile Facebook Messenger

Il team di sviluppo della nota applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp Messenger sta per introdurre una funzione che ha molto da condividere con il software mobile Facebook Messenger e, più nello specifico, con gli sticker.

La nuova opzione per gli adesivi, introdotta con un recente aggiornamento temporaneo, ricalca appieno le sembianze delle contrarti applicative Facebook Messenger. Si tratta senz’altro di una novità che desta particolare curiosità, e che promette di rivoluzionare il comparto della messaggistica istantanea con nuovi ed esilaranti contenuti. Gli utenti, quindi, potranno contare non soltanto sull’utilizzo di simpatiche GIF ed emoji ma anche sugli adesivi, che possono così animare i nostri testi.

L’utilizzo degli adesivi si renderà particolarmente utile in tutti quei contesti dove serve manifestare istantaneamente le proprie emozioni, senza la necessità di dilungarsi in complessi discorsi in formato testuale o anche vocale. La lista degli sticker sarà decisamente ricca, e conterà anche sulla presenza di personaggi legati al mondo dei cartoni animati. Perché questo aggiornamento?

La motivazione è presto data. Di fatto, gli sviluppatori Facebook puntano espressamente ad uniformare gli ambienti di utilizzo, concedendo in uso funzioni simili tra loro che conferiscano una certa continuità nel’esperienza di utilizzo tra i prodotti. Nell’ultimo periodo, ad ogni modo, è stato abbastanza chiaro che Whatsapp ha perso il suo ruolo centrale nel panorama delle app puramente IM, rifacendosi invece ad un contesto decisamente social.

Prima di poter tirare le somme su questo nuovo aggiornamento Whatsapp si dovranno necessariamente attendere i feedback degli utenti: E voi che cosa ne pensate? Spazio a tutti i vostri commenti al riguardo.

FONTE