Whatsapp auguri di buona Befana per l’Epifania 2017: migliori video, immagini, GIF e frasi

Tempo di Epifania 2017 e allora tempo anche per fare gli auguri di buona Befana, visto che oggi intendiamo mostrarvi una sorta di selezione con la quale ci possiamo godere i migliori video, frasi, immagini e GIF adatte ad una ricorrenza di questo tipo. Del resto, per un’occasione del genere in tanti saranno alla ricerca del contenuto giusto da condividere, soprattutto utilizzando app di messaggistica come Facebook e Whatsapp.

VIDEO AUGURI BUONA BEFANA – La rassegna parte dai video ed in particolare da un contributo del tutto particolare, con lo scontro a distanza tra Babbo Natale e la stessa Befana. Insomma, se siete intenzionati a fare gli auguri di buona Befana con un video divertente, questo potrebbe fare al caso vostro.

Andando avanti, troviamo un video decisamente adatto ad un pubblico di bambini, anche perché in tanti continuano ad associare l’Epifania proprio a loro. Insomma, se la persona con la quale volete interagire ha un pargolo in casa, le immagini che stiamo per mostrarvi qui di seguito potrebbero fare al caso vostro, optando per la loro condivisione su Facebook o Whatsapp.

Chiudiamo con un pensiero culinario, perché nel fare gli auguri di buona Befana in occasione dell’Epifania 2017 potrebbe non essere una cattiva idea optare per un suggerimento di torta. Possibilmente con la forma della calza della stessa Befana. Ecco le immagini che potrebbero tornare utili a tanti in queste ore.

FOTO BUONA BEFANA – Non poteva mancare in occasione dell’Epifania 2017 una rassegna di migliori foto per fare gli auguri di buona Befana. Chiaramente, come potrete immaginare, il tema centrale è quello delle immagini divertenti, che potrete individuare all’interno della nostra gallery.

GIF BUONA BEFANA – Da un po’ di tempo a questa parte sono tornate di moda anche le GIF, motivo per il quale non potevamo certo farvi mancare il nostro contributo in merito a quelle che riteniamo essere più adatte per l’Epifania. Insomma, ecco un modo alternativo per fare gli auguri di buona Befana.

FRASI BUONA BEFANA – In un’epoca sempre più caratterizzata da contenuti multimediali, non manca chi, anche in occasione di una ricorrenza come l’Epifania 2017, sceglierà di fare gli auguri di buona Befana 2017 attraverso le migliori frasi in circolazione. Ecco alcune alternative per voi:

“Stasera Alberto Angela conduce uno speciale sulle Befane: dove abitano, cosa mangiano, come si riproducono. Mi spieghi quanto ti ha pagato la Rai per raccontare la tua vita in tv?”; “Amica mia, mi mandi una tua foto? I miei amici non credono che io conosco la Befana!”; “Il telegiornale ha preannunciato un improvviso abbassamento delle temperature per la notte dell’Epifania. Mi raccomando, non farmi stare in pensiero: copriti bene quando vai a cavallo della tua magica scopa!”; “Il fascino della Befana, con lo sfondo della luna e lo sbrilluccicare delle stelle durante un viaggio notturno, è qualcosa che mi emozionerebbe tantissimo. Ti prego, mi porti con te questa sera?”;

Insomma, arrivati a questo punto dovreste avere effettivamente a disposizione tutte le informazioni del caso per fare gli auguri di buona Befana durante l’Epifania 2017, sfruttando i migliori video, GIF, foto e frasi da inviare attraverso Whatsapp e Facebook.