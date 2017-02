Whatsapp Beta 2.17.44 introduce nuove emoji

Whatsapp Messenger per Android introduce in Beta un nuovo update che consentirà di portare un nuovo emoji-set che non solo migliora gli attuali riferimenti grafici ma introduce nuovi strumenti di visualizzazione.

Con la nuova versione vista in Beta i developer hanno deciso di creare nuove emoji che consentono di accentuare l’espressione delle emozioni. Di fatto troveremo:

nuova emoji per la risata con le lacrime (LOL)

Nuova emoji raffreddore

Nuova emoji per il vomito

Due nuove emoji (uomo/donna) per il Face Palm

Sue nuove emoji (uomo/donna) per lo Shrug

In attesa che le nuove modfiche si rendano effettive sulla versione stabile dell’applicazione vi lasciamo con i link per il download dell’APk Verificato della nuova versione e con il collegamento diretto per la partecipazione al programma Beta che trovate qui. Che cosa ve ne pare di queste nuove aggiunte? A voi tutti i commenti.

