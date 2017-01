Whatsapp Beta 2.17.6: ricerca GIF da Giphy e invio fino a 30 immagini

Dopo aver portato all’introduzione della scheda GIF, l’app Whatsapp Messenger aggiunge anche ulteriori possibilità viste in beta per quanto concerne il sistema di ricerca per le immagini GIF tramite il client Giphy e la possibilità di sforare il classico limite delle 10 immagini inviate per consentire, ora, l’invio simultaneo di 30 immagini alla volta.

La versione di Whatsapp Beta 2.17.6, di fatto, ha contribuito a svelare l’arcano, proponendo questi aggiornamenti che si sommano a quanto appreso nel corso di questi ultimi giorni in merito al processo di update del software.

Tramite la funzione di ricerca per le immagini animate, pertanto, si potrà prevedere un nuovo livello interattivo. Il tutto si svolge attraverso una semplice ricerca da parola chiave.

Per quanto riguarda le immagini, inoltre come detto, si è triplicato di fatto il numero massimo di foto e video che si possono inviare tramite l’app ad un utente. Le nuove feature sono disponibili in beta Whatsapp, disponibile sul canale ufficiale del PlayStore di Google o tramite APK verificato al presente indirizzo. Qui di seguito, invece, trovi il link per diventare un beta tester.

