Whatsapp Business: nuovo client per piccole e medie imprese

Dopo averci resi partecipi dell’introduzione delle nuove Storie Whatsapp, nel corso della scorsa settimana, il team di sviluppo ha annunciato il lancio di una nuova futura versione del client di messaggistica, ora esplicitamente indirizzata agli utenti business aziendali.

Hindustan Times riporta, infatti, che la software house renderà presto disponibile una nuova piattaforma di messaggistica commerciale specificamente indirizzata al comparto aziendale. Il co-fondatore di WhatsApp, Brian Acton si è espresso in proposito dicendo che:

“WhatsApp for business si rivolgerà a piccole e medie imprese”

La nuova applicazione verrà lanciata, in un primo momento, in India, dove si conta su un ampio bacino d’utenza (oltre 200 milioni). Inoltre, è proprio l’India ad essere il paese dove le aziende stanno investendo nel comparto digitale. Di fatto, la mossa appare in tal caso strategica e tende ad annettere nuovi adepti ai servizi.

Non a caso, qualche settimana fa, la stessa Microsoft ha provveduto ad introdurre la nuova versione Lite di Skype. Lo stesso ha fatto Facebook, con la sua nuova versione applicativa Facebook Lite per sistemi mobile.

Ad oggi, la piattaforma IM più famosa al mondo conta su oltre un miliardo di utenti attivi che utilizzano il servizio non solo per messaggiare, ma anche per condividere contenuti multimediali, documenti ed ultimamente anche il loro Stato, allo stesso modo di un contesto social.

Nel corso del mese di Ottobre 2016, Facebook ha lanciato WorkPlace, una versione Pro del suo social network, ora a disposizione delle aziende che desiderano scoprire un nuovo modo di lavorare. Il sistema, nello specifico, mette in comunicazione gli utenti nel comparto aziendale, consentendo la condivisione rapida dei contenuti.

WhatsApp for business, con ogni probabilità, funzionerà allo stesso modo e, come sulla versione standard, sarà possibile creare un proprio gruppo di lavoro. Al momento, comunque, non è dato sapere la tempistica di rilascio per la nuova versione applicativa. Che cosa ne pensi al riguardo? Spazio a tutti i tuoi commenti.

