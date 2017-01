Cambiare numero Whatsapp su Android ed iOS senza perdere nulla

In questa guida vedremo nel dettaglio come cambiare numero Whatsapp, con istruzioni dettagliate per entrambi i dispositivi. La cosa peggiore che può capitare ad un utente Whatsapp è di perdere tutta la cronologia della propria chat. Ecco tutte le istruzioni dettagliate.

Per scongiurare qualsiasi rischio possiamo sincronizzare Whatsapp, utilizzando la funzione specifica cambio numero Whatsapp. La procedure è identica sia su Android che su iOS e permette di trasferire tutti i contatti, le chat, le informazioni ed i settaggi al nuovo numero, anche su di un nuovo smartphone. Scopriamo come fare per entrambe le piattaforme.

Cambiare numero di telefono Whatsapp Android

Whatsapp non ha previsto un cambio numero automatico per il servizio, contrariamente invece ad altri servizi che possono rilevare in automatico tale variazione.

Come prima cosa, è sempre una buona idea fare un backup delle chat Whatsapp, provvedendo al salvataggio del file in locale, oppure approfittando di un servizio Cloud (Google Drive o iCloud giusto per citare i più famosi).

Inseriamo quindi la nuova SIM con il nuovo recapito telefonico all’interno del dispositivo. Nel caso in cui quest’ultimo sia anch’esso nuovo, dovrai effettuare l’operazione prima sul vecchio smartphone.

La procedura di cambio numero Whatsapp

Una volta appurato il corretto funzionamento della tua nuova linea, non ti resta altro da fare che procedere all’attivazione del servizio Whatsapp su nuovo numero, portandoti direttamente alle Impostazioni dalla Home dell’applicazione (tre punti verticali in alto a destra) e, da qui, accedere alla sezione Account.

Da qui, individua la terza voce in elenco identificata dalla dicitura Cambia Numero e tappaci sopra. Immediatamente verrai indirizzato alla pagina che vedi nell’immagine sottostante. Questa prima pagina è praticamente una scheda informativa, all’interno della quale viene esplicato a chiare lettere il risultato della procedura. In tal senso, tutti i dati verranno mantenuti inalterati, compresi i gruppi e le chat in singolo con i tuoi contatti.

Una volta superata questa fase, tocca Avanti e procedi alle modifiche richieste. Dovrai quindi inserire il vecchio numero (nel primo campo testo) ed il nuovo numero (seguendo l’indicazione appena sotto). Ricordati, inoltre, di indicare il codice internazionale (che per l’Italia è +39). Verifichiamo che i dati siano corretti e proseguiamo toccando Fine.

Arrivati a questo punto, la procedura di registrazione numero Whatsapp si concluderà attraverso il classico passaggio di verifica, che avviene tramite circuito classico SMS. Se il numero fornito in fase di registrazione è corretto, quindi, si riceverà un messaggio con un codice da inserire nella schermata di conferma registrazione dell’app. Se tutto è andato per il verso giusto, un messaggio del tipo “Il tuo numero di telefono è stato cambiato con successo da +39 <vecchio numero> a +39 <nuovo numero>“, ti informerà dell’avvenuta attivazione della nuova utenza.

Molto bene, sei riuscito ad accedere a Whatsapp con nuovo numero mantenendo tutte le tue precedenti impostazioni, chat, gruppi e contatti.

Cambiare numero di telefono Whatsapp iOS

Su iOS, la procedura non è molto diversa dalla precedente. Il risultato sarà sempre quello di trasferire tutte le informazioni e le chat dal nostro vecchio numero al nostro nuovo iPhone, o più semplicemente alla nostra nuova SIM.

La procedura di cambio numero Whatsapp

Sempre da Impostazioni > Account > Cambio Numero, otteniamo l’accesso alla schermata precedente, inseriamo ora i riferimenti ai nostri numeri avendo l’accortezza di disattivare l’utenza sul vecchio telefono in caso di nuovo smartphone, e confermiamo tutto attraverso il codice ricevuto dal server Whatsapp via SMS.

Una volta avvenuta la migrazione dei dati, saremo in grado di utilizzare Whatsapp così come lo avevamo lasciato prima del cambio numero e/o telefono, impostazioni comprese.

Abbiamo scoperto, quindi, come cambiare numero Whatsapp Android ed iOS facilmente. Ad ogni modo ricordiamoci che, per entrambi i sistemi, l’operazione di cambio numero non può essere annullata, perciò vi invitiamo a controllare bene l’inserimento dei riferimenti numerici prima di confermare una volta per tutte la procedura.