WhatsApp Desktop sbarca sul Mac App Store

La versione per Mac dell’applicazione WhatsApp è disponibile al download sul sito ufficiale già dallo scorso maggio, ma da oggi il client sbarca anche sulla libreria del Mac App Store.

WhatsApp su computer Mac, il client arriva su Mac App Store

Il software per Mac funziona solo con computer della mela morsicata dotati di sistema operativo OS X 10.0 o superiore e ha una dimensione di 52.2 MB. Ovviamente il download è del tutto gratuito.

Quindi chi volesse installare sul proprio computer Mac WhatsApp Desktop non deve fare altro che cercarlo su Mac App Store. Il client che è disponibile sullo store della mela morsicata non differisce in alcun modo da quello già disponibile su WhatsApp.

Per quanto riguarda le funzioni, WhatsApp su computer Mac funzionerà in maniera identica a quello su iPhone permettendo di inviare messaggi, messaggi vocali, video e immagini. Le due app saranno fra loro sincronizzate una volta scansionato il codice QR che appare sullo schermo del Mac al primo avvio. Per avviarlo si deve aprire l’app sullo smartphone, andare su impostazioni e tippare la voce WhatsApp Web. A questo punto apparirà un codice QR che va scansionato per avviare la sincronizzazione fra computer e iPhone.

Su Mac non solo sarà possibile rispondere alle conversazioni, ma avviarne di nuove e fare tutto ciò che si fa sullo smartphone. Non mancano nemmeno le notifiche che – se attivate – appariranno a schermo sul computer Mac. Esiste un limite per i video che si possono condividere: 16 MB. Anche su desktop è possibile silenziare le chat indesiderate, ma anche archiviare conversazioni, eliminare le chat e modificare le impostazioni di suoni e contatti. Praticamente tutto uguale all’app per dispositivi mobili.

Per chi fosse interessato, può scaricare il client WhatsApp Desktop da questo link: https://itunes.apple.com/it/app/whatsapp-desktop/id1147396723?mt=12&ign-mpt=uo%3D4