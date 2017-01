Whatsapp iOS: ora puoi inviare i tuoi messaggi anche offline

Il team Whatsapp ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per le piattaforme di sistema iOS che consente di inviare i messaggi attraverso il client mobile anche in assenza di una connessione di rete attiva.

Le novità in programma con l’ultimo aggiornamento Whatsapp iOS sono principalmente tre. La prima riguarda la possibilità di inviare, al pari delle controparti Android, fino a 30 immagini contemporaneamente o video attraverso una sola operazione (prima il limite era di 10 immagini). Le altre due novità risultano essere senz’altro più interessanti.

Abbiamo introdotto il concetto di inoltre messaggi Whatsapp offline in apertura. Questa è la più grande novità dell’ultimo update in quanto consente di mettere in stand-by il messaggio fino alla prossima connessione. Nel momento in cui l’app rileva una connessione alla rete si provvede all’inoltro automatico del contenuto. In precedenza, infatti, l’invio del messaggio secondo questa modalità non era possibile e si otteneva come risultato l’oscuramento del pulsante di invio e con esso ogni possibile interazione.

Con l’update Whatsapp iOS questa problematica viene risolta ponendo l’applicativo allo stesso livello della controparte Android. Il server metterà in coda i messaggi che saranno poi inviati non appena una connessione di rete si renda disponibile. Altrettanto interessante la terza novità che si rivolge soprattutto a tutti i dispositivi Apple aventi un ridotto quantitativo di memoria interna disponibile.

Infatti il client consente ora di gestire lo spazio di archiviazione per ogni singola chat ed in maniera individuale. L’opzione Utilizzo Archivio viene rivisitata a favore di un sistema che consenta di prendere visione dei contenuti condivisi in chat per tipologia, così da poter scegliere che cosa eliminare in maniera selettiva.

Sarà facoltà dell’utente decidere se mantenere i messaggi o anche le foto, i video ed i documenti condivisi che di fatto possono richiedere un enorme quantitativo di spazio in memoria.

Qui di seguito riportiamo integralmente il changelog dei cambiamenti così come appare su App Store:

Ora puoi toccare il tasto Invia anche se non hai connessione. I messaggi rimarranno in coda e verranno inviati quando il telefono si riconnette ad Internet.

Grazie al nuovo design della schermata Utilizzo archivio puoi gestire lo spazio disponibile sul telefono eliminando da chat specifiche alcuni tipi di messaggi, quali i video (Impostazioni — Utilizzo dati e archivio — Utilizzo archivio)

Invia fino a 30 foto o video alla volta.

L’ultima versione disponibile sullo store (Whatsapp Messenger 2.17.1) è compatibile solo con iPhone e gli utenti possono scaricare o aggiornare alla nuova versione attraverso il badge che si trova a fondo pagina. Che cosa te ne pare di questi cambiamenti?

