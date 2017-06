Whatsapp Revoke: messaggio sbagliato? Hai 5 minuti per poterlo cancellare

Il team di sviluppatori Whatsapp Messenger ha pre-annunciato in Beta l’arrivo di una funzione che potrebbe rivelarsi davvero utile, ovvero quella relativa alla possibilità di poter cancellare un messaggio inviato per errore sia in chat che in gruppi.

Il tempo massimo stabilito per la cancellazione del messaggio è di 5 minuti a partire dall’inoltro effettivo dello stesso. Una feature della quale si discute ormai da tempo e che, in queste ore, pare sia già giunta all’ultima revisione applicativa per i sistemi iOS, dove non è comunque stata ancora attivata.

Il quotidiano britannico The Independent riporta in queste ore l’arrivo della nuova funzionalità “Recall”, meglio conosciuta con gli appellativi Unsend e Revoke. Una feature che si applicherà ad ogni tipo di messaggio, sia esso sotto forma testuale, di immagine, GIF, documento e persino Reply ai nuovi stati introdotti con gli ultimi update Whatsapp.

In caso di ripensamento, quindi, avremo 5 minuti effettivi per procedere alla cancellazione dei contenuti. Stando a quanto riferito, come già anticipato sopra, la funzione pare sia già stata implementata a bordo degli applicativi indirizzati agli ecosistemi iOS.

La versione Whatsapp 2.17.30, di fatto, riporta in dote la funzione, sebbene questa non risulti ancora pienamente attiva. Allo stato attuale, infatti, sono in corso una serie di test volti ad accertare il pieno utilizzo delle funzioni agli utenti Apple.

Gli utilizzatori Android, invece, dovranno pazientare per un tempo ancora da definirsi. Si tratta chiaramente di un’opportunità molto ambita dagli utenti che, in questo caso, potranno eliminare quel fatidico messaggio inoltrato in un momento di rabbia o verso una chat sbagliata.

A partire dal mese di Febbraio 2017, la funzione Revoke di Whatsapp è passata attraverso una serie di vari step che hanno portato ad un’iniziale riduzione del tempo utile di Recall, passato dagli iniziali 29 minuti a soli 2 minuti. Adesso pare ci si stia assestato sul limite dei 5 minuti, ma da qui al rilascio ufficiale delle funzioni potrebbe cambiare molto. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti al riguardo.

Voi che cosa ne pensate di questa feature? Spazio a tutti i vostri commenti ed a tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.

FONTE