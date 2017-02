Whatsapp: stanno arrivando gli aggiornamenti di stato in stile Facebook

Il noto team di sviluppo dell’applicazione Whatsapp Messenger pone costantemente in essere nuovi piani di aggiornamento per i suoi prodotti sia lato mobile che desktop ed introduce in questo caso una funzione davvero interessante che verte sulla possibilità di ottenere gli aggiornamenti di stato.

Il nuovo update porta quindi ad un utilizzo decisamente più social della piattaforma ed insedia tutte quelle funzioni che sino ad oggi abbiamo avuto modo di saggiare nell’esperienza di utilizzo dei platform Facebook. A ben otto anni dal debutto ufficiale dell’app Whatsapp gli sviluppatori hanno quindi deciso di dare una diversa connotazione al proprio servizio, consentendo l’introduzione degli update di stato con tanto di foto, video ed immagini animate nel classico ed apprezzato formato GIF.

Con oltre un miliardo di utenti al seguito Whatsapp si conferma come l’app in assoluto più popolare tra gli utenti del segmento mobile e verso tutti coloro che quotidianamente si affidano alle controparti Web e standalone su Windows. Grazie al nuovo aggiornamento in corso d’opera tutti gli utenti saranno in grado di apprezzare gli update di stato che prevedono la visibilità per un tempo massimo definito entro le 24 ore, al pari delle funzioni delle controparti applicative viste in Snapchat ed ora replicate dalla software house di Mark Zuckerberg.

Jan Koum, uno dei fondatori della società insieme a Brian Acton. ha voluto esprimere la propria opinione in merito allo sviluppo ed alla crescita di interesse manifestata a favore del servizio dicendo che:

“Quando abbiamo lanciato WhatsApp l’idea era quella di creare un’app per la condivisione di aggiornamenti di stato, poi abbiamo notato che le persone la utilizzavano per comunicare in tempo reale abbiamo ridisegnato WhatsApp rendendola un’applicazione di messaggistica istantanea”

A tutto questo è stato tra l’altro aggiunto anche che:

“Ogni giorno vengono inviati 50 miliardi di messaggi su WhatsApp: questo dato comprende più di 3.3 miliardi di foto, 760 milioni di video e 80 milioni di Gif. Nel corso dell’ultimo anno, il numero di immagini condivise è raddoppiato mentre quello di video è triplicato”

Vi state chiedendo quando giungerà finalmente il nuovo aggiornamento Whatsapp? La data indicativa per l’inizio del processo di roll-out è stata fissata per il prossimo Mercoledì. La società spiga inoltre le dinamiche di utilizzo della nuova funzione dicendo che:

“E’ possibile rispondere privatamente ai propri amici e controllare chi vede gli aggiornamenti di stato personali. Tutti gli aggiornamenti scompariranno dopo 24 ore. E così come accade per gli altri messaggi è possibile applicare la funzione ‘silenzioso”

Senza ombra di dubbio una funzione molto ambita dai profili social-addicted e che senz’altro non poteva mancare nel nuovo bagaglio funzionale della piattaforma, ora sempre più orientata verso un’idea tendenzialmente social. Che cosa ne pensi in merito a questa nuova aggiunta alle feature Whatsapp? Lascia pure qui la tua personale considerazione al riguardo.

LEGGI ANCHE: Whatsapp introduce il sistema di verifica in due passaggi