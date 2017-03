Whatsapp: come dettare un messaggio di testo, su Android ed iOS

Whatsapp Messenger rappresenta il client preferito dagli utenti mobile per lo scambio di messaggi, documenti e contenuti multimediali. Oltre un miliardo di utenti, ogni giorno, sfruttano i server della compagnia per inoltrare i propri messaggi, le proprie foto, i video e, ultimamente, anche i loro “status”.

Una delle feature Whatsapp più comoda però è rappresentata dalla possibilità di inoltrare i messaggi vocali, cui si giunge attraverso l’apposita funzione in-app evidenziata a destra dall’icona di un microfono sulla barra di digitazione. La comodità della funzione è innegabile. Spesso però ci si trova nella condizione di non poter ascoltare i messaggi vocali. Si pensi, ad esempio, al contesto delle riunioni o quando ci si trova in biblioteca.

In questo caso l’unico modo per recepire il messaggio è quello d procedere ad una “lettura silenziosa” tramite semplice testo. Esiste un modo rapido per dettare un messaggio Whatsapp, da spedire poi come semplice contenuto testuale, sia su Android che su iOS.

Come trasformare in testo un messaggio audio da Whatsapp, su Android

Su Android, la procedura di dettatura implica l’utilizzo delle funzioni di assistenza vocale concesse da Google. Per giungere allo scopo si accede alla schermata Google Home e, da qui, pronunciamo un classico “Ok, Google!”. L’assistente digitale si metterà in ascolto e sarà pronta a recepire i nostri comandi. Basta semplicemente dire “Invia messaggio Whatsapp” seguito dal nome del destinatario, che verrà direttamente richiesto dall’assistente. Una volta indicato il destinatario pronunciamo il nostro messaggio e confermiamo il tutto con il comando Invia.

Se, invece, ci troviamo dentro l’applicazione Whatsapp Android, basta fare tap sull’icona del microfono presente sulla barra di suggerimento delle parole, subito sopra la tastiera virtuale dopo averla richiamata dal campo di immissione testo (non quella di Whatsapp per il messaggio vocale). A questo punto dettiamo il messaggio e lo inviamo.

Come trasformare messaggio audio in testo su iOS

Come per Android, anche iOS conta sull’azione del suo assistente vocale, ovvero sia Siri. In questo caso premiamo sul tasto Home o pronunciamo il comando di attivazione “Hey, Siri!” seguito dal comando “Inviare messaggio WhatsApp”, che metterà in ascolto l’assistente. Per prima cosa, come su Android, ci viene richiesta l’indicazione del destinatario e successivamente il contenuto del messaggio da inviare. Diamo conferma tramite Invia.

Se, invece, siamo già all’interno di Whatsapp, basta fare tap sul campo testo per l’inserimento del messaggio, per richiamare la tastiera. A sinistra della SpaceBar facciamo tap sull’icona del microfono (anche in questo caso non quella offerta dall’app) e dettiamo il messaggio. Confermiamo premendo Invio ed il nostro messaggio verrà inoltrato.

In alternativa è possibile utilizzare delle applicazioni di terze parti per la dettatura vocale come, ad esempio, Voice to Text, disponibile sul Play Store quale applicazione gratuita da scaricare direttamente attraverso il nostro badge. In questo caso, oltre la semplice dettatura viene offerto anche un sistema di traduzione a monte. Un’ap davvero utile per trasformare messaggio vocale Whatsapp in testo semplice. Hai provato la funzione? Ti è servita? Facci sapere se ti siamo stati di aiuto.

