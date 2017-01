Impostare la Widget con le icone dei contatti preferiti iPhone iOS 10

Il nuovo Widget per i contatti preferiti su iPhone é solo una tra le numerose funzioni che sono state introdotte con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo iOS 10 di casa Apple;. Ciò che che salta subito all’occhio con questa release è che da ora è possibile personalizzare varie sezioni. In particolare la sezione contatti della rubrica in iPhone.

E’ infatti possibile da ora decidere di associare ai singoli contatti determinate “funzioni”. Si potrà collegare l’app messaggi, un indirizzo email o una video chiamata FaceTime in base alle esigenze che si hanno con i vari utenti. Vediamo insieme come si fa con la nostra guida.

Bisogna prima di tutto personalizzare la sezione “preferiti” (se non lo avete già fatto) nell’app “telefono“. Come già detto con iOS 10 è ora possibile associare varie funzioni ai singoli contatti. Ecco di seguito la procedura per farlo:

per prima cosa bisogna accedere all’app “telefono” e spostarsi nella sezione “preferiti” (la stella in basso a sinistra)

fare clic sul simbolo “+” nell’angolo in alto dello schermo;

cercare il contatto o i contatti che desideriamo aggiungere a questa sezione;

scegliere la funzione da associare ai singoli contatti, ad esempio selezionando chiamata, messaggio, FaceTime ecc.

dopo aver scelto i vari contatti tornare alla sezione preferiti da dove sarà possibile osservare le varie funzioni scelte per i contatti selezionati

cliccando su “modifica” sarà inoltre possibile eliminare o cambiare di posizione i vari contatti.

Bisogna tener presente che la posizione dei contatti è molto importante. Infatti saranno solo i primi quattro della sezione preferiti che appariranno nel nuovo widget contatti introdotto con iOS 10. Vediamo la procedura per aggiungere il widget agli altri già presenti:

apriamo la schermata dei widget dalla home scorrendo il dito verso destra

scorriamo fino in fondo e clicchiamo sul pallino rotondo con su scritto “modifica”

si aprirà un pannello con tutti i widget che possono essere aggiunti e quelli che possono essere rimossi. Cerchiamo quello dei “preferiti” e clicchiamo sul piccolo pulsante con un “+” in verde

posizioniamo la barra in base alla posizione che si preferisce e salviamo

A questo punto sarà possibile osservare, tra i vari widget, che ce ne sarà disponibile uno nuovo che riporta i primi quattro contatti della sezione “preferiti” dell’app “telefono”, precedentemente impostati. Sarà inoltre possibile espandere la barra con l’apposito tasto nell’angolo sinistro. Avremo così modo di vedere fino ad un massimo di otto contatti (sempre appartenenti alla sezione “preferiti”.

Questa è solo una delle nuove features del sistema operativo iOS che contribuiscono a rendere i dispositivi i più personalizzabili possibili. Andando a risolvere uno dei problemi tanto discussi. Erano in molti infatti a sostenere che questi fossero troppo poco personalizzabili. Dopo questo aggiornamento non si potrà certo più dire lo stesso. In quanto pare che la Apple con iOS 10 si sia impegnata proprio su questo fronte.

