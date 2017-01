Wind All Inclusive 1000 New: 1000 minuti, 1000SMS e 3GB a €9

Wind ripropone All Inclusive 1000 New, una promozione che offre 1000 minuti di chiamate, 1000 SMS e ben 3GB di traffico dati Internet con scadenza a 28 giorni al costo di €9. L’offerta si applica ai soli clienti che portano il proprio numero in Wind. Lo scopo è chiaramente quello di sottrarre quanti più clienti al rivale TIM.

In questo caso, oltre al bundle originario già di per se davvero interessante, la società offre 1GB aggiuntivo in regalo portando così a 3GB il quantitativo totale del traffico dati disponibile. Il GB aggiuntivo, inoltre, non ha alcuna scadenza e si pone a margine dei 2GB inizialmente previsti.

La promozione Wind è compatibile inoltre con l’opzione Porta i tuoi amici che permette di guadagnare ulteriori GB invitando i propri amici fino ad un massimo previsto di 13GB. All Inclusive 1000 New può essere attivata in qualsiasi punto vendita abilitato sul territorio nazionale a partire da oggi e fino al prossimo 22 Gennaio 2017.

Che cosa ve ne pare di questa nuova promozione? Spazio a tutti i vostri commenti.

