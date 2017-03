Wind All Inclusive per studenti: 500 minuti, 500 SMS e 5GB Internet con la tessera “Io Studio”

Dal 2 Marzo 2017 al 1 Giugno 2017, l’operatore nazionale Wind Italia propone un’offerta sensazionale per tutti gli studenti con età compresa tra i 14 ed i 30 anni. Unico requisito per rientrare nei termini della promozione è il possesso della tessera “Io Studio”. L’adesione all’offerta si rivolge a tutti coloro che utilizzano una SIM Wind ricaricabile ed i vantaggi sono davvero innegabili.

Con Wind All Inclusive per Studenti si offre un bundle dati davvero sostanzioso. 5GB totali di traffico dati Internet con formula a 28 giorni su rete 4G LTE e ben 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con annessi 500 messaggi SMS verso tutti.

Per aderire all’offerta è necessario sottoscrivere la tariffa base All Inclusive, che garantisce 500 minuti, 500 SMS e 2GB di traffico al costo di €12 ogni 4 settimane. Gli altri 3GB aggiuntivi vengono concessi direttamente dall’operatore a seguito dell’adesione, mantenendo lo stesso prezzo.

Complessivamente, quindi, avremo un bundle formato da:

500 minuti verso tutti

verso tutti 500 SMS verso tutti

verso tutti 6 GB di traffico dati (senza limiti di tempo)

Inoltre, è importante sottolineare come il superamento del limite dei GB ogni 28 giorni non imponga il blocco alla connessione. Si potrà continuare a navigare a velocità ridotta sino al successivo rinnovo (massimo 32Kbps).

Grazie anche alla promozione per gli Under 30 si potrà avere in regalo 1GB ogni 4 settimane a tempo indeterminato. Fino al 26 Marzo 2017, salvo proroghe, si potrà arrivare a ben 16GB di traffico allo stesso prezzo. L’offerta Wind Studenti è riservata a tutti coloro che passano all’operatore su nuova SIM ricaricabile o che attivano una nuova SIM. Condizione necessarie per avere a disposizione il traffico dati omaggio è quella di scaricare il coupon dal portale “Io Studio”.

Il costo di Attivazione è di solo €1 euro anziché €15 a patto di mantenere la SIM attiva per un minimo di 24 mesi dall’attivazione, in caso contrario si pagheranno i restanti €14. L’addebito di €14 non è previsto in caso di passaggio da Ricaricabile ad Abbonamento Wind, All Inclusive Partita Iva o Wind Magnum. Gratis anche il costo di attivazione per 3 GIGA GRATIS ed 1 GIGA UNDER 30.

Sei uno studente? Perché non approfittare di questa interessante promozione? Avete trovato un’offerta migliore? Fatecelo sapere lasciandoci un vostro commento.

