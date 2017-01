Wind Infostrada: ADSL 20 Mega con modem ed attivazione gratis ad un prezzo imperdibile

Questa settimana Wind Infostrada propone un’offerta imperdibile per i clienti residenziali. Il costo di attivazione è totalmente gratuito, così come il rilascio del router WiFi, che è compreso nel prezzo finale dell’offerta ADSL.

Allo stato attuale, di fatto, Wind Infostrada ADSL pone in essere 3 imperdibili offerte, che rispondono a nome di: Easy Internet, Absolute ADSL e All Inclusive Unlimited ADSL, ora in promozione esclusiva per pochi giorni con router WiFi incluso nel prezzo.

Ecco nel dettaglio le offerte migliori proposte dall’operatore di rete nel periodo.

Absolute ADSL

Propone il collegamento in rete con tecnologia cablata ADSL con un canone fisso di €22.95 ogni 4 settimane, secondo nuove disposizioni. Il prezzo non cambia allo scadere dell’anno e, quindi, rimane tale per tutta la durata dell’offerta, a meno di disattivazione da parte dell’utente interessato.

Offre internet illimitato a 20Mbps con 1Mbps in upload e telefonate incluse verso fissi e mobili incluse nel prezzo ma con scatto alla risposta attivo (€0.18 a chiamata). In bundle, inoltre, abbiamo che 60 minuti di chiamate verso i numeri fissi e i mobili nazionali incluse nel prezzo. Come già detto, in questo come in tutti gli altri casi, router ed attivazione sono gratuite per tutti i clienti, anche se per pochi giorni.

All Inclusive Unlimited ADSL

Si presenta come l’offerta più completa del catalogo ed offre navigazione internet finoa 20Mbps con telefonate illimitate verso fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta. Costo di attivazione e router in promozione gratuita e costo fisso di €24.95 ogni 4 settimane.

Inoltre, è possibile anche prevedere l’inclusoine dell’abbonamento dei gadget digitali della linea Wind Digital Home&Life con uno sconto tramite pagamento rateale. Ad esempio, possiamo avere Xbox One S da 5 euro al mese o anche un kit per la videosorveglianza domestica D-Link da 1 euro al mese o il Mobile Wi-Fi per connettersi per connettersi ad Internet anche fuori casa con la rete Wind 4G LTE.

Easy Internet

Easy Internet è la tariffa a consumo di Infostrada ADSL ed è pensata per tutti coloro che utilizzano internet saltuariamente. Prevede 25 GIGA di traffico dati incluso (paghi €1 in più in caso di sforamento delle soglie giornaliere). Nel caso in cui si superino i limiti e si intenda navigare illimitatamente fino alla fine del mese basta aggiungere €8. Le telefonate a fissi e mobili sono incluse nel prezzo e prevedono il solo pagamento dello scatto alla risposta di €0.18 senza tariffazione a minuto.

Il canone prevede un esborso totale di €16.95 ogni 4 settimane per un anno e poi €19.95, sempre ogni 28 giorni. Anche in quest’ultimo caso attivazione e modem router WiFi sono inclusi nel prezzo praticato.

Che cosa ne pensi di queste offerte Wind ADSL per il mese di Gennaio 2017? Rilascia pure qui le tue opinioni.