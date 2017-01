Wind Mobile: tutte le offerte Gennaio 2017

Wind e Tre Italia, come noto, hanno consolidato l’intesa al fine della creazione di una joint-company fiscalmente creatasi lo scorso 31 Gennaio 2016. Ma, per il momento, l’operatore arancione ostenta la sua indipendenza commerciale, e propone una serie di nuove offerte interessanti valide dal 9 Gennaio 2017 fino al 17 Febbraio 2017. Come sottinteso, dunque, le offerte si rivolgono a senza unico al parco utenza Wind.

Offerte Wind Ricaricabile

In questa sezione accogliamo tutte le promozioni Wind per clienti aventi SIM ricaricabile. Abbiamo:

Wind All Digital

Si rivolge a nuovi e vecchi clienti che intendono beneficiare di 500 minuti di chiamate verso tutti e 5GB di traffico dati in mobilità al costo di €10, con previsto rinnovo ogni 4 settimane, così come sancito dalle nuove condizioni contrattuali. Le condizioni per disporre delle agevolazioni in sconto sulla promozione implicano un processo di ricarica da risolversi attraverso l’app Veon o tramite il portale ufficiale wind.it, l’App Veon, l’Area Clienti, il selfcare del 155 o il canale SMS 4155 per richiedere informazioni e Facebook, Twitter e l’app Veon per ricevere assistenza.

In tal caso, la dicitura All Digital appare piuttosto plteale. L’utente, infatti, svolgerà tutte le operazioni attraverso il suo smartphone, sia per la ricarica, sia per l’assistenza tecnica che per sfruttare la promo in se e per se. Di fatto, l’utilizzo di canali non convenzionali anche solo per uno degli scopi indicati provocherà l’immediata perdita delle agevolazioni, con un sistema che preveda il rinnovo delle offerte a €15 ogni 4 settimane.

Al successivo rinnovo, comunque, il prezzo applicato sarà nuovamente scontato. Il costo previsto per l’attivazione verso i nuovi clienti è di €1 anziché €15, a patto di mantenere la SIM in Wind per almeno 24 mesi. Per i clienti Wind, invece, il costo di attivazione è di €15.

Wind All Inclusive

Con la All Inclusve abbiamo proprio tutto, ad un prezzo davvero molto vantaggioso, Infatti, potremo contare su ben 500 minuti, 500 SMS e 3 GB di traffico dati Internet per gli utenti con età inferiore ai 30 anni. Il rinnovo è previsto ogni 4 settimane al costi di €12, che scendono a €6 per i nuovi clienti.

Un’offerta Wind resa ancor più interessante dalla possibilità di aggiungere, a solo €19.95 al mese per un anno (dopo i 12 mesi: €24.95), anche 1GB di traffico dati in più ed una connessione in FIBRA ottica a casa tua. Il costo di attivazione, in questo caso, è di €1 erp coloro che mantengono la SIM per un minimo di 24 mesi. Per i già clienti, invece, il costo è di €15.

Wind Ricarica Max

Disponibile sia per clienti nuovi che già affiliati di qualsiasi età. Offre 3GB di internet epr un intero mese al costo di appena €2 (superata la soglia la velocità si riduce ad appena 32Kbps) a fronte di una ricarica minima di €10 da effettuarsi presso i negozi Wind. L’offerta vale 30 giorni, scaduti i quali si va in contro all’immediata scadenza senza possibilità di ulteriore rinnovo. Per i già clienti, in questo caso, il costo di attivazione è di €2.

Call Your Country Gold & Giga International – Cina

L’offerta Call Your Country Gold & Giga International si rivolge esclusivamente agli stranieri di nazionalità cinese ed offre, a €9, minuti illimitati verso tutti i numeri Wind, con anche 300 minuti verso tutti ed ulteriori 300 minuti verso la Cina, oltre che 4GB di traffico dati. Per chi necessiti di un miglior margine di traffico Internet, inoltre, è possibile prevedere l’offerta Giga International, la quale offre ben 20GB al prezzo di €16.95: In ambo i casi i rinnovi si intendono entro le 4 settimane e senza alcun costo di attivazione.

Offerte Wind Abbonamento

In questa sezione, invece, si accolgono tutte le offerte Wind Abbonamento relative a coloro che hanno stipulato regolare contratto con la società. In tal caso, abbiamo:

Wind Magnum

Offerta No TAX in abbonamento. Offre chiamate ed SMS senza limiti verso tutti, 2 SIM con 5GB di traffico incluso e Google Chromecast a solo €20. In aggiunta a questo bundle Wind, inoltre, il cliente può prevedere uno smartphone in abbinamento, come l’S7 Edge. Possiamo averlo con un anticipo di €149.90 e comode rate mensili da €10. In aggiunta, inoltre, con €10 o €20 in più possiamo avere, rispettivamente, ulteriori 5 o 10GB di traffico dati Internet.

Wind Offerte Internet

Tutti coloro che utilizzano il loro smartphone o tablet principalmente per navigare online ed utilizzare le applicazioni, potrebbero trovare interessante la possibilità di sfruttare una delle tre offerte Internet di Wind le quali, rispettivamente, mettono a disposizione, 5, 10, 20GB di dati al prezzo di €9, €15 ed €20. Il rinnovo per le sopracitate offerte è previsto ogni 4 settimane ed includono anche la possibilità di associare un telefono, un tablet o un router WiFI Mobile.

Wind Screen Protection

Gli utenti in abbonamento provenienti dalle offerte Magnum o Wind All Inclusive Abbonamento (per utenti privati) possono attivare anche le opzioni relative all’acquisto combinato di un nuovo smartphone e, inoltre, l’acquisto di una promozione che consente la sostituzione dello schermo del dispositivo in caso di danni accidentali, a fronte di un costo pari a €2.49 con rinnovo ogni 4 settimane.

In caso di rottura e richiesta di intervento, è previsto il ritiro su luogo concordato con l’utente interessato e senza alcun vincolo di sorta. Il numero di rinnovi previsti rispecchiano al massimo 30 mensilità.

Wind All Inclusive Unlimited per Partita IVA

I clienti con Partita IVA possono contare sull’offerta All Inclusive Unlimited che, al costo di €24 ogni 4 settimane (invece di €29), offre chiamate, SMS illimitati e 5GB di traffico Internet in mobilità. Inoltre, con €5 in più, è possibile anche abbinare un nuovo smartphone.

Per ulteriori dettagli sulle nuove offerte Wind si prega di consultare il portale di riferimento o richiedere informazioni presso qualsiasi punto vendita abilitato dislocato sul territorio nazionale. Vi ricordiamo che le nuove promo Wind hanno decorrenza a partire dal prossimo Lunedì 9 Gennaio 2017 e fino al prossimo 17 Febbraio 2017. Che cosa ne pensi di queste nuove proposte, in vista di un’annunciata unificazione Wind3 che consenta di rimodulare condizioni e tariffe? Lasciaci pure le tue impressioni al riguardo.

