Wind My All Inclusive +100: nuova offerta per i clienti Wind

Nel corso di questi giorni abbiamo portato alla vostra attenzione un’offerta dedicata a tutti gli utenti che portano il proprio numero in Wind. Si era discusso della nota promozione All Inclusive 1000 New che offre 1000 minuti, 1000 SMS e 2GB di traffico dati Internet a solo €9 ogni 28 giorni.

Quest’oggi la compagnia telefonica ha posto in essere una nuova promozione Wind destinata a tutti coloro che sono già clienti. L’offerta è attivabile soltanto dai pochi fortunati che vengono contattati dalla società tramite un apposito SMS informativo sull’offerta.

Il contenuto del messaggio riporta la possibilità si aggiungere al proprio bundle promo anche 100 minuti di chiamate verso tutti, 10 SMS verso tutti ed anche 1GB di traffico dati aggiuntivo per navigare in Internet al costo di ulteriori €3 ogni 4 settimane. Una soluzione utile nel caso in cui le soglie previste dalla vostra attuale promo non fossero sufficienti a soddisfare i vostri bisogni nel corso dei 28 giorni. L’attivazione, previa comunicazione diretta di Wind all’interessato tramite SMS, avviene semplicemente rispondendo con ALL 100 al messaggio ricevuto. In alternativa è sempre possibile procedere all’attivazione rivolgendosi ad un centro abilitato sul territorio nazionale. Il gestore telefonico rende disponibile questa promozione soltanto fino al prossimo 25 Gennaio 2017. Che cosa ve ne pare?

