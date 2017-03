Windows 10 aggiunge il supporto per i video a 360 gradi

Con la nuova revisione aggiornata dei sistemi Windows 10, Microsoft ha previsto la disponibilità del supporto per i video a 360 gradi per la sua applicazione Movies & Film (Film&TV). Tutti gli iscritti al programma Insider dello Slow Ring stanno ricevendo infatti la nuova versione 10.17021, sia per il segmento mobile che per quello desktop.

Nello specifico gli utenti potranno contare su un nuovo livello di interattività dovuto al fatto di poter muovere il proprio smartphone per cambiare angolo di visione o anche tramite il touchscreen o il mouse su sistemi desktop. Il nuovo update Windows 10 è giunto allo Slow Ring e pertanto non ci dovrebbe volere molto tempo prima di un suo debutto ufficiale.

Ad ogni modo si dovrà comunque attendere l’arrivo del Windows 10 Creators Update atteso per la prossima Primavera 2017, prima di godere delle nuove funzionalità. In considerazione del fatto che manca ormai poco più di un mese non dovremmo attendere poi molto.

Curiosamente il nuovo update è giunto direttamente allo Slow Ring senza passare per il canale veloce. La software house di Redmond ha messo di fatto in pausa il roll-out degli update al fine di testare alcune app in vista del definitivo rilascio dei nuovi sistemi per il Creators Update.

Oltre il nuovo previsto supporto per i contenuti a 360 gradi, la nuova revisione dell’app Film & TV porta con se un nuovo sistema di raccomandazione dei contenuti, una gallery rinnovata dei trailer e la possibilità di contare su un maggior supporto alla riproduzione dei vari formati video.

Per gli Insider il nuovo aggiornamento Windows 10 è disponibile direttamente attraverso il Windows Store di sistema. Che cosa ne pensate di queste nuove aggiunte? A voi tutti i commenti.

