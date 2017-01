Windows 10 build 15014 su PC e Mobile: ecco le ultime novità

Il Fast Ring ospita quest’oggi gli aggiornamenti Windows 10 Insider Preview che portano il sistema operativo di casa Microsoft alla build 15014 ed a tutte le novità concesse in uso agli utenti.

Il nuovo update si applica indistintamente sia per le piattaforme mobile che per quelle desktop, ed offre una panoramica veloce sul nuovo parco funzioni messo a disposizione dalla software house di Redmond per il prossimo grande aggiornamento.

Nel corso di queste settimane Microsoft ha rilasciato le nuove build 15002 e 15007 portando alla nostra attenzione una notevole quantità di cambiamenti. Con la nuova build i miglioramenti e le aggiunte risultano essere più marginali ma non per questo meno interessanti delle precedenti.

Ad ogni modo tutte le funzioni incontrate sinora con le release software Windows 10 saranno parte integrante del Creators Update che, come visto, dovrebbe arrivare nel corso della Primavera 2017.

Una delle novità più interessanti della build 15014 Windows 10 consiste nell’introduzione di un apposito store applicativo per gli ebook da integrare nel Windows Store ufficiale. Ma le novità non si limitano certo soltanto a questo. Ecco, di fatto, il changelog completo prelevato direttamente dal blog ufficiale Microsoft:

Acquista e leggi e-book su Windows 10 Creators Update : gli Insider americani possono comprare e-book direttamente dal Windows Store e leggerli sul browser Microsoft Edge.

Dopo aver completato l’acquisto essi verranno posizionati all’interno della libreria Books, una nuova voce che troveremo su Microsoft Edge accanto ai Preferiti, alla Cronologia, ai Download e alle Liste di Lettura. Nel tempo giungeranno nuovi contenuti. Quelli ad oggi disponibili sono:

Esperienza interattiva di lettura : per accedere agli e-book puoi utilizzare la tavola dei contenuti o la barra di ricerca posta nella parte bassa del browser. Puoi cercare parole o frasi ed inoltrare una richiesta a Cortana sulla base di alcune specifiche parole. È possibile prendere anche visione dei contenuti video e audio integrati nella pagina, salvare i segnalibri e leggere i libri in modalità offline.

Tool di adattamento : puoi espandere la spaziatura del testo per migliorare la fluidità di lettura e beneficiare di tricks tipografici per migliorare l'efficienza in lettura.

Personalizzato per te : Microsoft Edge è progettato per leggere contenuti digitali su dispositivi Windows 10. Puoi personalizzare a piacimento la tua esperienza di lettura cambiando caratteri, dimensioni del testo, temi, controlli di navigazione e molto altro.

Supporto agli EPUB : in aggiunta ai PDF ed ai libri acquistati dallo Store puoi leggere anche e-book non protetti nel formato EPUB tramite Microsoft Edge.

Interfaccia user-friendly per la casella di ricerca su Cortana (PC) : un nuovo layout estetico che prende in considerazione i feedback degli Insider User

Notifiche con testo più grande su Cortana (PC) : Le notifiche e l'Action Center di Cortana è stato aggiornata per ottenere un layout più coerente su tutto il sistema operativo con testo più grande e colore personalizzabile dall'utente.

Seleziona il tuo evidenziatore personalizzato (PC) : nelle Impostazioni colore evidenziatore c'è una nuova opzione che permette di selezionare qualsiasi colore oltre quelli proposti di default.

Ottimizzazione dello spazio disponibile (PC) : è stata aggiunta una nuova voce nelle Impostazioni di Storage che permette di liberarsi automaticamente dei file inutili. La stessa funzionalità è già presente per i file temporanei che non vengono utilizzati o per quelli che si trovano nel Cestino da oltre 30 giorni. L'opzione è disabilitata di default.

: è stata aggiunta una nuova voce nelle Impostazioni di Storage che permette di liberarsi automaticamente dei file inutili. La stessa funzionalità è già presente per i file temporanei che non vengono utilizzati o per quelli che si trovano nel Cestino da oltre 30 giorni. L’opzione è disabilitata di default. Alcune impostazioni Wi-Fi (Wi-Fi Sense e Paid Wi-Fi Services) sono ora affiancate ad ulteriori opzioni presenti nell’app Impostazioni

Nuova barra di selezione per il Risparmio energetico (PC): Microsoft sta lavorando sul miglioramento dell’autonomia operativa dei dispositivi Windows 10. Con Creators Update vedremo l’introduzione di un nuovo “slider” nell’apposita screen del systray che consente di abilitare rapidamente le modalità di Risparmio energetico senza perdersi fra le finestre di Windows. In futuro la barra potrebbe consentire di abilitare scenari con performance differenti, in modo da preferire le prestazioni massime o una durata della batteria superiore.

Windows 10 Insider Preview 15014 è disponibile per tutti gli user appartenenti al Programma Insider abilitati al Fast Ring, sebbene la procedura possa essere forzata anche attraverso la schermata Windows Update dalle Impostazioni di sistema. E tu che ne pensi di queste nuove aggiunte?

