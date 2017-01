Windows 10 Creators Update: arriva anche l’ebook store

Secondo quanto riferito dalle fonti, pare che la società di Redmond abbia intenzione di creare una sezione apposita del Windows Store in cui rendere disponibili libri in formato digitale, da leggere tramite il browser Windows 10 dedicato Microsoft Edge.

Si tratterà chiaramente di una funzione da introdursi in vista del rilascio del futuro major update di sistema relativo al già visto Creators Update. Ad ogni modo, il nuovo store fa capo ad un progetto lanciato già lo scorso, quando si è visto il supporto al formato epub su browser Edge.

Epub, si ricordi, rappresenta un formato espressamente destinato ai libri digitali. Le fonti di MSPoweruser hanno contribuito a fornire ulteriori delucidazioni in merito, grazie ad un primo teardown relativo ad un Preview per sviluppatori Windows 10 Mobile e, quindi, non ancora disponibile neanche per gli utenti Insider del Fast Ring.

Sebbene la questione in questo caso abbia riguardato l’ecosistema mobile dei contenuti, è chiaro che l’azienda proporrà la medesima situazione anche in ambiente desktop e quindi su tablet e PC. Il nuovo store rappresenterà un sottoinsieme del Windows Store ufficiale. Da qui, tutti gli utenti saranno in grado di procedere all’acquisto di un libro digitale allo stesso modo di quanto già avviene per le app ed i giochi.

Una volta che l’utente individua i contenuto di suo interesse, infatti, preme il pulsante acquista e conclude la transazione. La lettura avviene quindi, come anticipato, attraverso il browser web di Microsoft Edge avente apposita sezione da delegare alla biblioteca libri digitali. Sarà qui, di fatto, che troveremo tutti i nostri libri.

Grazie al supporto per il formato epub gli utenti potranno garantirsi la creazione di segnalibri oltre che una rapida visualizzazione del sommario. Come se non bastasse, si potrà variare la dimensione del carattere ed il font secondo necessità di utilizzo.

In attesa che il prossimo major update Windows 10 previsto in Aprile 2017 approdi sui nostri PC, smartphone e tablet vi invitiamo a dire la vostra in merito a quelle che saranno le nuove funzioni di sistema. Spazio a tutti i vostri commenti.

