Windows 10 Creators Update: novità per XBox One

Windows 10 Creators Update, così come discusso in queste settimane, dovrebbe debuttare nel mese di Aprile 2017. Sino a questo momento, benché l’argomento sia centrale, si è detto poco in merito al tema XBox One, soffermandosi invece sulle nuove funzioni PC e Mobile. Infatti, nonostante si sia parlato della Game Mode, in merito ad XBox One non sono sinora trapelati dettagli.

Ad ogni modo, Microsoft ha deciso di togliere il velo proponendo alcuni interessanti particolari che vedremo per XBox One a seguito del rilascio del prossimo major update.

La prima novità si basa sulla possibilità di effettuare le dirette streaming delle sessioni di gioco su Beam, un nuovo servizio che la software house di Redmond ha espressamente dedicato allo streaming dei giochi e che, per certi versi, risulta del tutto simile a Twich. Una feature peraltro disponibile anche per gli ambienti PC Windows 10.

Una seconda novità, invece, riguarderà le prestazioni delle console, ora sottoposte a nuove ottimizzazioni che consentiranno di gestire in maniera più fluida alcune specifiche operazioni. Stiamo parlando della Guide, richiamabile ora da XBox One con un doppio click sul pulsante del controller e, in seguito all’update, tramite una singola pressione.

Qui potremo effettuare molte operazioni velocemente senza passare dalla UI principale. Da qui, dunque, potremo accedere direttamente ai filmati registrati e salvati, oltre che avviare registrazioni GameDVR.

In aggiunta arriverà anche un nuovo pannello Obiettivi, cui si somma un restyling di Cortana ed un’ottimizzazione mirata ai controlli musicali, ora molto più user-friendly.

A tutto questo si somma anche l’aspetto social della console, grazie alla possibilità di connettersi con gli amici tramite servizio XBox Live. Microsoft, nel contesto dell’aggiornamento, annuncia anche i miglioramenti al feed Attività ed alla Ricerca per gruppo e Club.

Per concludere, ulteriori miglioramenti sono stati disposti per l’Arena, dove sarà possibile creare tornei virtuali per ogni gioco, e non soltanto per World of Tanks e Killer Instinct come finora voluto.

Ad ogni modo, le novità non finiscono di certo qui, considerando il fatto che Microsoft ha annunciato ulteriori sorprese in vista del prossimo grande aggiornamento Windows 10. E tu che cosa ne pensi di queste ultime aggiunte? A te le considerazioni del caso.

