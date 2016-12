Windows 10, disponibili i nuovi temi grafici sullo Store

Windows 10 si rifà il look, anticipazione di alcune novità che vedremo nel corso del 2017. Microsoft, sotto la gestione di Satya Nadella, sta cercando di ristabilire un rapporto diretto con i propri utenti dopo qualche anno non esaltante. Redmond rilancia la sfida e guarda al 2017 come anno del riscatto.

Alcuni progetti, quali Windows Mobile, non hanno dato i frutti sperati, la compagnia punta forte su Windows 10 come pietra angolare delle proprie strategie per il futuro. Oggi vi presentiamo una novità già disponibile su Windows Store. Scopriamo insieme su cosa si tratta.

Windows 10, tante novità nel 2017

Tramite un filmato, abbinato all’annuncio di Windows 10 Creators, Redmond ha reso nota la disponibilità di nuovi temi grafici per personalizzare Windows 10. I primi temi sono già stati resi disponibili, ma a godere di questa novità sono per il momento solo gli iscritti al programma Insider.

Servono la build 14951 o seguenti per provare i nuovi temi, da attivare manualmente dopo averli selezionati tramite il percorso “program files\WindowsApps”. Una procedura di certo nopn immediata, ma il tutto verrà snellito nei prossimi mesi.

Coinvolti nello sviluppo di temi saranno anche sviluppatori di terze parti, sono dunque attese grandi notizie per l’inizio del 2017. Dunque c’è da aspettarsi un grande numero di contenuti in arrivo.