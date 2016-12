Windows 10, Game Mode presto in arrivo

Microsoft continua lo sviluppo di Windows 10, una piattaforma sulla quale l’azienda punta molto. Nelle scorse ore l’ammissione di colpa circa l’eccessiva aggressività per quanto riguarda l’update al nuovo sistema operativo, Redmond però non si lascia fermare dalle critiche e continua a sviluppare nuove feature.

Novità per quanto riguarda il menù start, le sorprese però non finiscono qua e nel corso del 2017 il sistema operativo di casa Microsoft potrebbe far contenti i propri clienti grazie a una feature che avrà risvolti importati sul lato gaming. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Windows 10, novità in arrivo

Windows 10 come piattaforma per i videogiochi, Redmond non ha mai nascosto questa caratteristica del suo sistem operativo e ora mira a un ulteriore rilancio. Pensiamo a Xbox Play Anywhere, feature che consente al giocatore di acquistare una sola copia del gioco e poterlo utilizzare sia sul PC sia sulla console di casa Microsoft.

Windows 10 Creators Update sarà realtà in primavera, ma ci sono già anticipazioni succulente. Una delle più interessanti riguarda la Game Mode, modalità che consentirebbe un’esperienza di gioco ancora più soddisfacente. Pochi dubbi al riguardo, visto che è stato identificato un dll con questo nome nell’ultima build disponibile.

Risorse della macchina allocate ad hoc per i videogiochi, che assumerebbero priorità rispetto a tutte le altre operazioni durante le sessioni di gioco. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti a questo proposito, il 2017 di Windows 10 si preannuncia ricco di emozioni per i videogiocatori.