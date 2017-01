Windows 10 Insider build 15007 PC e mobile: tutte le novità

Nel corso di queste ultime ore, la software house di Remond ha provveduto al rilascio della distribuzione di sistema siglata Windows 10 build 15007, disponibile ora sia per gli ecosistemi di gestione desktop che per il mobile. Si tratta, come da titolo, di una distro Insider, destinata quindi a coloro che fanno parte del programma Windows Insider.

Davvero di notevole interesse, in questo frangente, apprendere le variazioni apportate nei confronti dei sistemi mobile, dove si osservano notevoli cambiamenti rivolti all’attenzione di tutti coloro che possiedono uno smartphone equipaggiato con OS Windows 10 Mobile. Sul fronte dei Personal Computer, invece, i cambiamenti sono meno marcati, visto che questa release giunge a breve distanza dalla build 15002 rilasciata in questi giorni.

Ecco con che cosa avremo a che fare, secondo quanto riportato all’interno del blog ufficiale:

Windows 10 Insider build 15007: Le novità (Desktop e Mobile)

Microsoft Edge: Condivisione dei tab (PC). Aggiunta la possibilità di condividere un gruppo di tab precedentemente selezionati dall’utente con applicazioni preinstallate nel PC.

Semplificata procedura di import dei dati da altro browser in Edge. Inserita opzione Import from another browser, attraverso cui trasferire preferiti, cronologia browser, password memorizzate ed altri dati da un altro browser installato nel PC.

E' possibile selezionare l'opzione per avviare il contenuto di un link, senza averlo prima scaricato. Aggiunta anche l'opzione Save As a quella già esistente Save.

Aggiornati i tools per inserire le note nelle pagine web mutuandoli dall'ultima versione Windows Ink (inserita nella build 14986).

Inserita la possibilità di fare lo zoom della pagina, indipendentemente dalle impostazioni del sito (massimo 500%).

: Inserita la possibilità di fare lo zoom della pagina, indipendentemente dalle impostazioni del sito (massimo 500%). App per siti web. Cliccare i link nei siti web che supportano il web-to-app linking aprirà quella pagina nella rispettiva app