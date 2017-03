Windows 10 IP 15048 PC è arrivata nello Slow Ring Microsoft

Microsoft Corporation è giunta ormai alle fasi di affinamento per il Creators Update, da rilasciarsi per i sistemi Windows 10 Desktop e Mobile nel corso del mese di Aprile 2017. Nel corso di questi mesi abbiamo avuto modo di conoscere le nuove funzionalità che giungeranno con l’atteso aggiornamento, le quali hanno lasciato il posto ad una fase di stop per la quale si sta prevedendo la correzione bug e l’ottimizzazione di sistema a garanzia delle prestazioni e dell’affidabilità.

Lo scorso Venerdì sono state introdotte le nuove release Windows 10 IP 15048 per sistemi Desktop ed IP 15047 per le controparti mobile nel canale Fast Ring degli utenti Insider. Nel corso di queste ore, invece, la software house di Redmond ha provveduto al rilascio delle nuove versioni anche nello Slow Ring.

Anche in questo caso, non si introducono nuove funzionalità ma, piuttosto, si evidenziano i bugfix ed i problemi in via di risoluzione, che esponiamo integralmente qui di seguito come indicato sul blog della compagnia.

Windows 10 IP 15048 PC – Bug fix

Risolto il problema per cui alcune app UWP mostravano il nome del pacchetto e non il nome reale nella barra del titolo

Risolto il problema per cui alcuni giochi vengono minimizzati nella taskbar dopo essere lanciati

Risolto il problema per cui gli spazi in un URL non venivano convertiti in %20 quando incollati in Edge

Risolto un problema di affidabilità del completamento automatico dell’estensione di LastPass in Edge

Risolto un problema di scrolling con la rotellina del mouse in Edge se l’app è ridotta in finestra o spostata in un altro monitor

Quando si usa la funzione di ricerca testo nella pagina in Edge i risultati vengono mostrati più in centro allo schermo

Risolto un problema di digitazione nelle caselle di ricerca di alcune app UWP

Risolto un problema per cui i risultati di ricerca di Cortana non vengono aperti se si digita usando l’IME Microsoft Pinyin

Risolto un problema per cui alcune notifiche cross-device provenienti da uno specifico telefono potevano comparire in due sezioni separate nel Centro notifiche

Ora le mail di Outlook aperte dalla notifica sono in primo piano



Windows 10 IP 15048 PC -Problemi noti

Se è stato eseguito il workaround via registro per installare la build 15042, è necessario compiere questo passaggio per riabilitare l’IPv6

Alcuni PC si bloccheranno al 71 per cento dell’installazione della nuova build e torneranno a quella precedente. Maggiori informazioni QUI

Alcuni Insider con Norton/Symantec Antivirus riportano l’errore 0x80070228 durante il download della build. Ulteriori dettagli QUI

Se sul sistema sono presenti pacchetti di linguaggio addizionali l’installazione non andrà a buon fine. QUI la soluzione per risolvere.

Alcune configurazioni hardware potrebbero causare un lampeggiamento verde della finestra di riepilogo dello streaming live all’interno della Barra di Gioco. Questo è visibile solo a chi sta effettuando lo streaming e non incide sulla qualità dello stesso

L’apertura degli strumenti di sviluppo F12 in alcune pagine potrebbe creare problemi nelle pagine con iframe cross-origin

La pressione di F12 in Edge quando gli strumenti di sviluppo sono già aperti potrebbe non riportare il focus sulla scheda in cui gli strumenti sono aperti, e viceversa

In alcuni casi, F12 potrebbe essere lanciato in background e non in primo piano

In alcuni setup multi-monitor, il contenuto dei monitor secondari potrebbe non essere più visualizzato ad eccezione del puntatore del mouse. Un riavvio del sistema risolve, così come disattivare e riattivare il desktop esteso nelle Impostazioni

