Windows 10, la nuova build contiene Game Mode

Windows 10 continua a offrire nuove feature agli utenti e lo fa con un occhio di riguardo per il mondo del gaming, da sempre un aspetto sul quale Redmond punta. Game Mode è una delle grandi notizie degli ultimi mesi per quanto riguarda i videogiocatori, una modalità speciale appositamente pensata per loro.

Di questa nuova feature si parla da tempo, ora è finalmente arrivato il momento di provarla. Va ad espandersi dunque l’universo videoludico di casa Microsoft, che già conta sul mondo XBox One, l’azienda intenda proseguire nella strada di un sistema integrato che non abbandoni mai il giocatore. Scopriamo insieme le ultime novità.

Game Mode, la grande novità su Windows 10

Gli iscritti al programma Insider possono mettere le mani sul Creators Update di Windows 10, novità lungamente attesa e che entro il mese di aprile farà il suo debutto sulle piattaforme di casa Microsoft. Parliamo di PC, ovviamente, ma non dimentichiamoci di XBox One. Tante le nuove funzioni per gli utenti, una delle più succulente è il già citato Game Mode.

Questa modalità serve a ottimizzare la macchina per implementare le prestazioni durante le sessioni di gioco. Una rivoluzione che coinvolge qualsiasi titolo, alcuni giochi sono in grado di avviare la Game Mode in maniera automatica, negli altri casi sta all’utente attivare l’opzione in questione.

Le risorse della macchina vengono destinate all’attività videoludica, si pensi alla CPU, Microsoft promette meno cali di framerate, non servono patch da parte gli sviluppatori, tutto dovrebbe avvvenire senza intoppi. Arriva anche Beam, soluzione pensata per lo Streaming dei gameplay, grande attenzione per il mondo dei videogiochi. L’attesa è quasi finita.