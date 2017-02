Windows 10 Mobile IP 15031 rilasciata per gli Insider del Fast Ring

Nel corso delle prima ore di questa giornata abbiamo introdotto la nuova build Windows 10 15031 PC e tutte le migliore ad essa correlate indicando l’imminente arrivo della controparte Mobile che nel corso di questi ultimi minuti è giunta all’attenzione degli user Insider del circuito Fast Ring Microsoft.

Si tratta ufficialmente dell’ultima release voluta per l’introduzione delle nuove funzionalità e fa capo ad un processo di miglioramento specifico in relazione alla correzione dei problemi e dei bugfix che porterà alla definitiva implementazione da volersi per la prossima Primavera 2017 su tutti i sistemi compatibili.

Nonostante le feature introdotte siano in questo caso piuttosto scarne non si può fare a meno di notare il cambiamento indotto dalla nuova icona di condivisione che vediamo qui di seguito nel suo nuovo riferimento immagine.

A questa nuova aggiunta si collocano anche le ottimizzazioni indotte alle prestazioni dei device ed ai bugfix che riportiamo qui di seguito in elenco così come descritte nel forum ufficiale di Microsoft.

Windows 10 Mobile IP 15031: Cambiamenti, miglioramenti e bugfix

Corretto il problema del crash dell’app Mail determinata dalla sincronizzazione degli appuntamenti del calendario. Il problema poteva causare anche difficoltà nell’invio e nella ricezione degli SMS

Corretto il problema dell’audio intermittente dopo la riattivazione della riproduzione di un brano musicale

Corretto il problema che impediva di incollare il testo copiato da un PDF aperto in Microsoft Edge

Corretto il problema che determinava la non corretta visualizzazione dell’emoji ninja cat sulla tastiera

E’ stato introdotta la nuova emoji della bandiera arcobaleno

Sono state aggiornate le impostazioni della tastiera: la funzione per tornare alle lettere dopo aver inserito una emoticon è disattivata per default

Corretto il problema della mancata rotazione in landscape del browser Microsoft Edge

Corretto il problema per cui, se lo smartphone era connesso al PC, cancellando un’intera cartella (senza aprire la cartella) sullo smartphone dal file explorer del PC poteva determinare la mancata cancellazione della cartella sullo smartphone. E’ stato inoltre corretto il problema in base al quale lo smartphone (sempre connesso al PC) poteva bloccarsi per qualche istante cancellando i contenuti in copia nella scheda SD

Corretto il problema per cui in giochi – dotati di apposita opzione per uscire dal gioco – la chiusura richiedeva un tempo inaspettatamente lungo. Corretto un problema legato alla non corretta visualizzazione di alcuni giochi.

Corretto il problema che determinava l’indesiderata attivazione dello schermo a seguito della ricezione di una notifica, mentre lo smartphone era in tasca

E’ stata migliorata l’affidabilità della gestione delle GIF in app XAML-based

Windows 10 Mobile IP 15031: bug e problemi noti

Non è possibile procedere al download dei pacchetti lingua con questa build

L’app Portafoglio presenta un bug che si manifesta aggiungendo una nuova carta

Seguendo il percorso Impostazioni > Dispositivi determinerà il crash dell’app Impostazioni. Non sarà possibile accoppiare un dispositivo Bluetooth. I dispositivi già accoppiati continueranno a funzionare

La quick action Blueooth nel Centro Notifiche risulterà non funzionante

Continuum non funzionerà in modalità wireless. L’utilizzo di Continuum con la dock dovrebbe essere possibile

Miracast (wireless display) risulta non funzionante

In attesa del rilascio pubblico della nuova versione di Windows 10 Creators Update da volersi per il platform PC, Mobile e XBox One vi esortiamo a rilasciare le vostre dichiarazioni. Che cosa ne pensate in merito all’aggiornamento? Consulta i post sulle varie build per scoprire tutte le ottimizzazioni e le funzionalità introdotte. Spazio a tutti i commenti.

